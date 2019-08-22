В Николаеве коммунальные автобусы в системе GPS появятся с 1 сентября, – начальник управления транспорта

Начальник управления транспорта Николаевского горсовета Дмитрий Попов сообщил, что на всех лизинговых автобусах установлены GPS-трекеры, но увидеть их в системе можно будет с 1 сентября.

Об этом он заявил в четверг, 22 августа, в ходе заседания исполкома горсовета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Данный вопрос поднял член исполкома Александр Садыков, который поинтересовался когда на автобусах установят GPS-трекеры. Дмитрий Попов заявил, что оборудование установлено, но не работает по техническим причинам.

— GPS все оборудованы. Но они не работают, потому что сейчас устанавливается дополнительная система контроля топлива в этих автобусах. И по информации коммунального предприятия (КП «Николаевпастранс», - ПН), они будут работать с 1 сентября, - сообщил начальник управления транспорта.

Напомним, что 5 июля рано утром, на три маршрута города Николаева вышло 13 новых автобусов, которые город закупил на условиях лизинга. На остальных пока не хватает водителей.

Спустя полтора месяца в Николаеве из 21 лизинговых автобусов на маршрутах города курсируют всего лишь 14, на остальные по прежнему не нашли водителей.