Бронетехника, винтовки и темно-бордовые береты: николаевские десантники показали свою военную мощь

В День Независимости, 24 августа, на территории 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ состоялась выставка техники и вооружения, которые помогают десантникам в реальных боях.

Об этом сообщает интернет-журнал NikLife.

На плацу легендарной бригады расположились БТР, танки, столы со снайперскими винтовками, автоматами, пистолетами и прочим оружием. Рядом стояла артиллерия и играл оркестр. Все вооружение можно было потрогать и взять в руки, чем и занимались гости выставки.

«Тяжелая такая», – отметил с удивлением парень школьного возраста, взяв в руки снайперскую винтовку.

Кроме оружия люди живо интересовались техникой – дети лазали по броне, а самые любопытные даже забирались внутрь. Посмотреть на военную мощь 79-ки можно до 13:00 – в это время ворота военной части открыты для всех желающих.

Как известно, 24 августа в Украине отмечают День Независимости, в связи с чем в Киеве и других городах нашей страны запланированы торжественные мероприятия. В этом году празднование отличается от всех предыдущих годов. Инициатором нововведений стал Президент Украины Владимир Зеленский, который предложил не проводить военный парад, а вместо этого 300 миллионов гривен, запланированные на его проведение, перенаправили на премии военным.