Николаевская ОГА получила 24 школьных автобуса за ₴48 миллионов - для полной укомплектации нужно еще 30

В четверг, 29 августа, возле Николаевской ОГА состоялась передача 24 из 25 школьных автобусов марки «Эталон» в учебные заведения области, которые были закуплены за 48 миллионов гривен.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Закупку проводило коммунальное учреждение Центр финансово-статистического мониторинга, материально-технического и информационного обеспечения образовательных учреждений Николаевского областного совета. Договор был подписан с торговым домом «Эталон Авто» на 48 миллионов 250 тысяч гривен.

Директор департамента образования и науки Николаевской ОГА Елена Удовиченко сообщила, что 25 школьных автобуса вместимостью на 30 человек были закуплены за средства государственного и областного бюджета, а также средства органов местного самоуправления. Всего на их закупку было выделено 50 миллионов гривен, потратили 48 миллионов, сэкономленные средства пойдут на покупку остальных автобусов. Сегодня же облвласти передали 24 автобуса.

Каждое сидение оборудовано ремнем безопасности, также есть стоп-сигнал на поручне и сигнал для водителя.

- Еще есть необходимость в 30 автобусах на замену устаревшего транспорта и разгрузки маршрутов. Надеюсь эта программа будет действовать и в следующие годы. В этом году будет еще закуплен специальный транспорт для инклюзивно-ресурсных центров, где есть дети с особенными потребностями. Необходимость на сегодняшний день была в 55 автобусах, 25 мы закрываем потребность и остается 30, - сообщила чиновница.

Также она добавила, что помимо обычных автобусов ОГА планирует купить специальные транспортные средства для детей с инклюзией.

Ключи от новых автобусов и сертификаты на их получение получили представители Баштанского, Витовского, Веселиновского, Арбузинского, Березнеговатского, Братского, Вознесенского, Врадиевского, Еланецкого, Кривоозерского, Новобугского, Новоодесского, Снигеревского районов, Баштанского горсовета, Березанского сельсовета, Веселиновского сельсовета, Галициновского сельсовета, Дорошовского сельсовета и Александровского сельсовета.

Напомним, как жители села Капустина Балка Витовского района Николаевской области пожаловались, что из-за отсутствия школьных автобусов детям приходиться ездить в Терновку. Президент Владимир Зеленский в ходе своего визита возмутился, что Николаевская ОГА, несмотря на жалобы, не решила проблему со школьным автобусом в селе: «Мы должны для этого приезжать сюда?»