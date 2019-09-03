На Николаевщине разыскивают 13-летнюю девочку, которая ранее уже сбегала из дома в Одесскую область

В Николаевской области разыскивают 13-летнюю девочку, которая ушла из дома и пропала.

Об этом сообщается на Facebook-странице «Розыск детей» ГУ НП в Николаевской области.

Вознесенский отдел полиции разыскивает малолетняя Марию Терехову, которая 31 августа в 09:40 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы темно-русого цвета. Была одета в: бриджи розового цвета, розовую футболку с белой вставкой спереди, босоножки.

При получении какой-либо информации о возможном местонахождении девочки в полиции просят звонить по номерам 102, (05134) 4-54-44, 0938586858.

Напомним, что ранее в городе Балта Одесской области нашли 13-летнюю жительницу Вознесенска, которая сбежала из своей семьи, долгое время не появлялась дома и не выходила на связь с родителями.

Оказалось, что эту девочку-подростка зовут Мария Терехова, ранее она уже сбегала из дома.

Оперативники полиции заметили девочку в районном центре. В ходе беседы с ней выяснилось, что причиной бегства из семьи стал конфликт со старшей сестрой. Покинув дом, она направилась в Одессу, где встретилась со своей матерью и сбежала и от нее. В Балте она оказалась, познакомившись в Одессе с жительницей райцентра.