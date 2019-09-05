Депутат горсовета Николаева заявил, что «деструктивные силы» тормозят реконструкцию детсада №15 и попросил силовиков разобраться с этим

Депутат Николаевского горсовета Анатолий Дюмин заявил, что опят открыто уголовное производство по вопросу законности приобретения горсоветом детского сада №15, что срывает его реконструкцию. В связи с этим, он обратился в Нацполицию в Николаевской области и прокуратуру, чтобы они разобрались с этой ситуацией.

Об этом он заявил в четверг, 5 сентября, в ходе заседания сессии, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, Анатолий Дюмин с трибуны напомнил депутатам, что год назад городской совет принял решение купить детский сад №15. Месяц назад были выделены деньги на проектирование реконструкции детского сада, однако она не делается. В связи с этим, он попросил мэра Александра Сенкевича дать поручение управлению капитального строительства ускорить этот процесс.

Также он добавил, что ранее проводилась проверка УВД Николаевской области на законность приобретения этого детского сада, тогда начальник УВД Александр Анохин пообещал за неделю закрыть этот вопрос, что в итоге и было сделано. Однако, теперь опять зарегистрировано уголовное производство и начались проверки касательно законности приобретения детского сада. По мнению депутата это делается, чтобы сорвать реконструкцию этого учреждения.

- Я понимаю, что каким-то деструктивным силам не иметься, и они не хотят этот детский сад. Но этот сад не для меня, и не для городского головы, а для целого микрорайона, - отметил депутат.

При этом депутат заявил, что выделение средств из бюджета и покупка садика была совершенно законной. А также попросил вмешаться в эту ситуацию прокуратуру и полицию.

- Я обращаюсь к начальнику ГУНП Александру Анохину и прокурору области – разберитесь в течение недели и примите решение. В ближайшее время в Николаевскую область приедет Президент, и я ему озвучу, кто блокирует этот вопрос, – заявил депутат, но имена не озвучил.

Отметим, что вопросом с покупкой здания детсада №15 активно занимался депутат от «Оппозиционного Блока» Анатолий Дюмин. В частности он заявлял, что чиновники затягивают процесс покупки. При этом мэр Александр Сенкевич заявлял, что необходимые процедуры по покупке недостроенного здания детского сада проведены. При этом он просил провести повторную экспертизу объекта, чтобы не допустить повторения ситуации с покупкой здания на Намыве. Однако Дюмин просил мэра не волноваться, ведь «все прозрачно» и около 7 лет потрачено на этот сад, а он уже начинает рушиться.

В частности, повторная экспертиза таки была проведена и подтвердила заявленную стоимость детсада, а бюджетная комиссия горсовета после длительного обсуждения все же рекомендовала вынести вопрос на утверждение сессии.

Напомним, что в Ингульском районе остро стоит вопрос с детскими садами, к примеру, детский сад №67 «Родничок» признали аварийным и закрывают для того, чтобы демонтировать. На его месте планируют построить новый, но на это необходимо около двух лет. Следующий на очереди по закрытию - сад №75.

В итоге, 20 декабря депутаты Николаевского горсовета поддержали выделение 18 миллионов гривен на покупку имущественного комплекса бывшего детсада №15 по улице Космонавтов, 144.

28 мая 2019 года депутат Николаевского городского совета Анатолий Дюмин обратился к членам исполнительного комитета, чтобы они поддержали выделение до 3 миллионов гривен на проектировку окончания строительства детского сада №15, который ранее купили за 18 миллионов гривен.