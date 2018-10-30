Депутаты горсовета Николаева после провального голосования вновь собрались на сессию, чтобы рассмотреть текущие вопросы ОНЛАЙН

Во вторник, 30 октября в Николаевском городском совете проходит второе пленарное заседание очередной 44-й сессий.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, что на прошлом заседании сессии, депутатов было «критическое» количество и все вопросы не набирали нужного количества голосов. Также мэру Александру Сенкевичу несколько раз не удавалось внести в повестку дня вопрос о повторном рассмотрение решения Николаевского городского совета от 19 октября №42 / 299 «О предоставлении разрешения на изготовление технической документации землеустройства субъекту хозяйствования в Ингульском районе Николаева», которое ранее ветировал мэр Сенкевич. В итоге Сенкевич решил перенести сессию.

Согласно распоряжению Сенкевича о продлении пленарного заседания 44 сессии, на сегодняшнем заседании планируется рассмотреть текущие вопросы.

В зале ведется онлайн трансляция.

10:25 Сенкевич сообщил, что на 1 ноября было запланировано очередное заседание сессии, в повестке дня всего 3 вопроса.

— Я понимаю занятость каждого из вас, поэтому предлагаю включить эти 3 файла повестку дня этой сессии, - отметил Сенкевич.

Также он отметил, что в пятницу будет внеочередное заседание сессии, на котором будут заслушивать отчет Департамента ЖКХ по освоению бюджета города.

В повестку дня сессии депутаты внесли два вопроса, которые были запланированы на рассмотрение сессии в четверг, 1 ноября. Эти вопросы касаются предоставления соглашения на получение КП "Николаевводоканал" кредита - овердрафт на 5 миллионов гривен - за 30 депутатов, решение принято. Второй вопрос касается внесения изменений в статут предприятия "Николаевэлектротранс" - за 31 депутат, решения принято.