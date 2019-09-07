Мэр Николаева заявил, что сделать из Соборной сплошную пешеходную улицу можно за пять лет: «Реконструировать по два квартала в год»

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что сделать из Соборной сплошную пешеходную улицу получится за пять лет.

Об этом он рассказал в комментарии журналистами, в пятницу, 6 сентября, после инспекции на Соборной площади.

— У нас есть проект реконструкции улицы Соборной, предпроектные решения, где улица Соборная выводиться в одну линию – поднимается пешеходная зона, а все проезды через улицу Соборную делаются таким большим лежачим полицейским. Если запланировать реконструкцию двух кварталов в год, то в течении пяти лет можно сделать всю улицу Соборную и сделать ее европейской улицей, - заявил городской голова.

Впервые такую идею Александр Сенкевич озвучил в апреле 2018 года, тогда он отметил, что необходимо поднять центральную аллею до уровня бордюров.

Позже сообщалось, что стоимость проекта реконструкции двух кварталов улицы Соборной от улицы Адмиральской до улицы Спасской обойдется в 200 тысяч гривен.