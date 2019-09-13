«Можно приступать к работе»: Департамент ЖКХ заключил договор на ₴73,8 миллионов на строительство дюкера в Варваровку

Департамент ЖКХ Николаевского горсовета 13 сентября заключил договор с николаевской фирмой ООО «ВиК Технологии» на строительство дюкера через реку Южный Буг за 74 миллиона гривен.

Об этом сообщается на странице департамента ЖКХ Николаевского горсовета.

«Договор заключен - можно приступать к работе! Согласно результатам открытых торгов, лучшее предложение для строительства дюкера через реку Южный Буг предоставило ООО «ВиК Технологии», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что данный проект финансируется не только за средства местного бюджета, но и с государственного. Ведь как известно, на данный проект выделена субвенция в размере почти 20 миллионов гривен.

«За эти средства до конца текущего года планируется начать масштабное строительство, а именно проложить тысячи метров труб и обустроить сотни колодцев, в конце концов, в 2020-м, поможет решить одну из наболевших проблем микрорайона - проблему с питьевой водой», - сообщает ДЖКХ.

Ранее мы сообщали, что дюкер в Варваровку за ₴73,8 миллиона может построить николаевская фирма ООО «ВиК Технологии», которая в 2017 году предлагала сделать это за вдвое меньшую сумму. А именно, в марте 2017 года в Николаеве презентовали проект строительства системы обеспечения микрорайона Варваровка водой, на который по словам разработчиков необходимо было 38 миллионов гривен (15 миллионов на строительство новых магистральных сетей и 23 миллиона гривен на дюкер). Разработчиком являлись те же «ВиК Технологии».

Позже, директор фирмы «ВиК Технологии» Александр Жак, с которой департамент ЖКХ Николаевского горсовета может заключить договор на строительство дюкера через реку Южный Буг заявил, что в 2017 году названная сумма в 38 миллионов гривен была лишь прогнозом, но конкретных расчетов у фирмы не было.