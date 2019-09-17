Суд снова восстановил в должности начальника САД Николаевщины Антощука – за вынужденный прогул ему должны выплатить ₴170 тысяч

Александр Антощук (фото из архива) Заводский районный суд Николаева восстановил Александра Антощука в должности начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области.

Соответствующее решение, которое имеется в распоряжении «Преступности.НЕТ», судья Сергей Щербина принял в понедельник, 16 сентября.

Судья удовлетворил иск Антощука и восстановил его должности начальника САД Николаевщины с 8 мая текущего года, а также постановил взыскать в его пользу средний заработок за вынужденный прогул в размере 170 тысяч гривен.

Также в документе указано, что решение в части восстановления на работе подлежит немедленному исполнению.

Как известно, в июле 2016 года Александр Антощук был уволен с должности начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области.

В мае 2017 года Корабельный районный суд Николаева восстановил Антощука на должности, в частности признав незаконным и отменив указ временно исполняющего обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») от 22 июля 2016 года, касающийся его увольнения. Как известно, «Укравтодором» на тот момент руководил Евгений Барах, который некоторое время назад занимал должность заместителя председателя Государственного агентства резерва Украины.

А 26 октября 2017 года своим определением Апелляционный суд Николаевщины оставил без изменений постановление Корабельного райсуда, подтвердив незаконность увольнения Антощука.

В январе 2018 года Генпрокуратурой было открыто уголовное производство по факту неисполнения главой «Укравтодора» Славомиром Новаком судебного решения, согласно которому он должен был восстановить Александра Антощука в должности начальника САД в Николаевской области. Однако по состоянию на начало марта текущего года оно так и не было расследовано.

В мае 2019 года и.о. руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак восстановил в должности начальника САД в Николаевской области Александра Антощука, основанием для чего стало решение Корабельного райсуда. Но уже 7 мая Антощук был уволен тем же Славомиром Новаком.

Также напомним, как 11 сентября в Одессе детективы НАБУ задержали и.о. главы Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрея Максименко во время получения 90 тысяч долларов взятки. Общая сумма взятки – 2,5 миллиона гривен взятки. Андрей Максименко в суде отрицал свою вину, заявлял, что дело является провокацией, а также подчеркивал, что не раз публично вступал в конфликт с предприятием «Полтавабудцентр», которое и стало заявителем в деле. В итоге суд отправил Максименко под арест с возможностью выйти из СИЗО под залог в размере около двух миллионов.

Позже стало известно, что за экс-руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко, подозреваемого в вымогательстве крупной взятки от руководства фирмы-подрядчика «Полтавабудцентр», внесли залог.