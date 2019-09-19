Появилось видео задержания минера моста Метро в Киеве

В полции опубликовали видео задержания экс-военнослужащего, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

Видео опубликовала полиция.

Как известно, в среду, 18 сентября, в Киеве бывший военный угрожал взорвать мост Метро – его задержали во время спецоперации.

В ходе спецоперации правоохранители начали приближаться к минеру. Он выбросил оружие, вышел из автомобиля с поднятыми руками и лег на землю.

«С ним сразу связались психологи и командир спецподразделения. «Минер» хотел поговорить со своей девушкой. Поскольку больше никаких требований не было - решили его задерживать», - рассказал глава Киевской полиции Андрей Крищенко.

Как известно, «минер» Белько носил звание старшего сержанта, он занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А3628, расположенной в Броварах Киевской области.

26 июня суд признал Белько виновным в самовольном оставлении воинской части, назначив ему наказание в виде ареста с содержанием на гауптвахте на срок 7 дней. Военный тогда признал свою вину и дал объяснение, что отсутствовал на службе «в связи с решением собственных бытовых проблем». По данным журналистов, сейчас Белько уволен из воинской части.

Ранее сообщалось, что неизвестный «заминировал» Южноукраинскую АЭС – охрану перевели в режим усиленного дежурства.