Доктор Видяпин: лечитесь в государственных клиниках

Видяпин Валерий Александрович - хирург с безупречной репутацией, глава врачебной династии, а еще обладатель шикарного голоса и родной дядя знаменитого певца Александра Серова.

Он благодарный собеседник, разносторонне образован, умен и честен. Между любовью к музыке и врачеванием - он без колебаний выбрал второе.

За его плечами замечательная медицинская школа Винницкого медина (медицинского института). Преддверие студенческой скамьей и «анатомички» Валерий Александрович, старательный паренек из сельца Ковалевка, носил военный китель и лихую пилотку; успел поучаствовать в деле кораблестроения, поработав на николаевском судостроительном заводе.

В 70-х годах прошлого века начал практиковать в Николаевской ЦРБ, в Варваровке, налетал большое количество часов на АН-ах, Ту и Ми-2 в санитарной авиации, ныне оперирует в Дубках, областной больнице с солидной репутацией. Даже в выходные он на рабочем месте.

Вот вам школа европейских ценностей – самый надежный моральный критерий это безупречный труд, это ужинать честно заработанной картошкой.

Про картошку – из нашей общей с доктором любви к Ван Гогу.

Винсент Ван Гог «Едоки картофеля». Музей Винсента ван Гога, Амстердам.

В письме к брату Ван Гог объяснил смыслы полотна: « В ней я старался подчеркнуть, что эти люди, поедающие свой картофель при свете лампы, теми же руками, которые они протягивают к блюду, копали землю; таким образом, полотно говорит о тяжелом труде и о том, что персонажи честно заработали свою еду.»

Валерий Видяпин – хирург-проктолог, врач от Бога, это когда способности, приобретаемые в ходе континуального образования и практической деятельности переплавляются в мастерство, сие исключительное умение и высокое искусство в области медицины и лекарства.

Доктор абсолютно уверен – в Николаеве высокопрофессиональные врачебные кадры, превосходные мастера своего дела. Если лечиться, утверждает Валерий Видяпин, то лучше в государственных и муниципальных лечебных учреждениях. Именно в этом месте общество может полностью согласится.

В Николаеве живет и работает целая плеяда высококлассных докторов. И следует беречь этот потенциал как зеницу ока, если хотите, холить и лелеять. Иначе лидерство на юге может перехватить Херсон, отодвинув Николаев в тень.

Президент Зеленский предложил медицинский туризм, а почему бы инициативу не поддержать в Николаеве? К примеру, у нас очень хорошая водолечебница. В качестве особого бонуса курортно-лечебные потенциалы Кинбурна и Очакова…

По последним данным, Николаев поднялся на 12-е место в рейтинге самых комфортных городов Украины. Не спешите брюзжать негативом, удобные и недорогие города, прежде всего, достижения всех горожан, их вклад и стремление к совершенству общинного устройства. Правда, портит показатели криминальная обстановка. Безопасность, без всякого сомнения, одна из самых ценных благ.

В руках у Валерия Видяпина скальпель уживается с микрофоном. Доктор Чехов и доктор Вересаев писали рассказы и романы, врач Егоров летал в космос, кардиохирург Амосов посвятил медицине свою главную книгу «Мысли и сердце»( обязательно прочтите!), а хирург Видяпин объединяет мир голосом и музыкой. Сходите на концерты с его участием в Областной дворец культуры, и вы получите подлинное удовольствие от неподдельного певческого таланта.

И в заключение: Берегите врачей! Не спешите обтирать белым халатом свою грязную обувь….

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