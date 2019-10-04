Грузинского телеведущего, который обматерил Путина, вызывают на допрос

Журналиста Георгия Габунию, который в эфире «Рустави 2» обматерил российского президента Владимира Путина, вызывают на допрос в Генпрокуратуру Грузии.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на российские СМИ.

Как известно, ранее телеведущий Георгий Габуния высказал нецензурный комментарий в адрес российского президента в прямом эфире «Рустави 2» 7 июля. После этого Госдума РФ попросила правительство запретить импорт грузинского вина и минеральной воды, а также заморозить денежные переводы в Грузию. Однако Путин заявил, что «из уважения к грузинскому народу» не стал бы вводить санкции после оскорблений в его адрес.

Сообщается, что Габунию будут допрашивать по подозрению в превышении служебных обязанностей и присвоении средств госкомпании.

«В рамках расследования по факту превышения служебных обязанностей против законных интересов «Рустави 2», присвоения средств госкомпании в крупных размерах с использованием служебного положения, в Генпрокуратуру вызван на допрос Георгий Габуния», – говорится в сообщении правоохранительных органов.

Допросят журналиста 7 октября. В то же время 5 октября на допрос также ждут бывшего главу информационного отдела «Рустави 2» Нодара Меладзе.

Напомним, журналист «24 канала» Артем Овдиенко записал видеообращение, в котором по аналогии с грузинским журналистом Георгием Габунией обматерил президента России Владимира Путина.