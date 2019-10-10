Нобелевскую премию по литературе присудили сразу за два года – её получат писатели из Польши и Австрии

Нобелевскую премию по литературе за 2018 и 2019 годы присудили польской писательнице Ольге Токарчук и писателю Петеру Хандеке из Австрии.

Об этом сообщается в Twitter премии.

Ольга Токарчук - поэтесса, автор книги «Веди свой плуг над костями мертвых» и «Flights» за которую она получила Букеровскую премию в 2018 году.

Петер Хандеке - драматург, эссеист, поэт и переводчик.

Отметим, что в 2018 году объявление имени лауреата премии отложили на год после того, как стало известно, что муж одного из членов Шведской академии, присуждающей награду, заранее раскрывал посторонним имена победителей.

Ранее Нобелевскую премию по физике присудили за исследования в космологии и открытие экзопланеты. А Нобелевскую премию по медицине вручили троим ученым за открытие реакции живых клеток на кислород.