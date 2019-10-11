В Николаеве открыли памятные доски четырем военнослужащим, погибшим на Донбассе

В Николаеве 11 октября открыли мемориальные доски четырем Героям, которые отдали свои жизни за независимость Украины во время войны на Донбассе.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского головы.

В школе №35 почтили память старшего лейтенанта Глеба Григораша, который погиб в октябре 2014 года во время выполнения боевого задания близ села Белая Каменка Донецкой области. Он посмертно награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. На церемонии открытия присутствовали жена и две дочери бойца. Глеб Григораш пришел в ряды Вооруженных Сил Украины в мае 2014. Он стал добровольцем в 19-м батальоне территориальной обороны и был назначен заместителем командира роты по вооружению и технике. Память Героя почтили минутой молчания.

- Мы гордимся тем, что Глеб Николаевич Григораш учился в нашей школе, - отметил директор школы Андрей Апостолов. - Он никогда не жаловался на судьбу. Потомок матвеевских казаков, сильный духом, он был способен на самопожертвование ради других.

В школе №15 прошло чествование памяти Валентина Заграничного – капитана 2-го ранга, заместителя командира отряда специального назначения по воздушно-десантной подготовке, водолазного специалиста. Он служил в 73-м морском центре специального назначения, был одним из лучших офицеров воздушной службы. Валентин Заграничный был жестоко убит во время выполнения боевого задания. За мужество и патриотизм награжден орденом.

Память еще двух бойцов увековечили сегодня в школе №24 в Матвеевке. Владимир Святославович Дзундза, который с 2015 года принимал участие в Антитеррористической операции, 22 мая 2016 года погиб во время выполнения боевого задания в районе поселка Станица Луганская Луганской области.

Мемориальную доску установили Александру Сергеевичу Кузьменко, который погиб 19 ноября 2017 года вблизи поселка Каменка Ясиноватского района Донецкой области. Указом Президента Украины «за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга» он был награжден медалью «За воинскую службу Украине» (посмертно).

Напомним, что ранее в Николаеве открыли мемориальные доски воинам, погибшим на Донбассе – Игорю Шавриеву и Артему Джубатканову, а также Николаю Гуцаленко.