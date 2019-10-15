«Куда идут наши налоги?» - николаевские предприятия возмущены ужасной дорогой на Новозаводской и 12-й Продольной

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В Николаеве дороги на улицах Новозаводская и 12-я Продольная (от улицы Космонавтов до Новозаводской) находятся в неудовлетворительном состоянии. Непрерывный поток перегруженного грузового транспорта постоянно ухудшает состояние этих дорог.

Об этом говорится в письме, которое прислали «Преступности.НЕТ» руководители и коллективы предприятий, размещенных на этих улицах.

Представители бизнеса отмечают, что по этим улицам в любую погоду тяжело проехать и пройти.

«В сухую погоду это постоянная пыль, поднимающаяся от ветра и проезжающего автотранспорта, невозможность нормально дышать и нормально добираться на работу. Это и невозможность открыть окно в жаркую погоду в помещении, а также работа на открытом воздухе затруднена пылью. В дождливую и снежную погоду моментально образуются ямы, которые были просто засыпаны грунтом, покрывающим всю улицу. В ямах собирается вода, а пыль превращается в грязь, что затрудняет передвижение пешеходов и других участников дорожного движения. В зимнее время возникает повышенная травмоопасность из-за гололеда и снега».

«Уборка улиц не производится, на обочинах и пешеходных тротуарах скапливается мусор, листья с деревьев. Также много деревьев с большим количеством сухих веток, которые при порывах ветра падают, чем создают опасность травмирования пешеходов и повреждения автотранспорта. И это все в 500 метрах от центрального пассажирского железнодорожного вокзала – лица города», - отмечается в письме.

Бизнесмены неоднократно обращались с вопросом о данных улицах к мэру Александру Сенкевичу, постоянной комиссии по транспорту горсовета, депутатам горсовета, в Николаевскую ОГА.

«Однако, попытки донести проблему дороги до местных властей заканчиваются разведением рук и ответом об отсутствии финансирования. Тогда скажите, пожалуйста, куда идут средства, отчисляемые в виде налогов в бюджет предприятиями, расположенными в этом районе?! Новозаводская и 12-я Продольная улицы – это тоже Николаев, это те же люди, которые участвуют в жизни города, которые заслуживают на достойные условия труда и отдыха», - сообщается в письме.

Ниже приведены некоторые из обращений представителей бизнеса по поводу ремонта дороги на Новозаводской и один из ответов властей на их требования. 

Напомним, в сентябре сообщалось, что департамент ЖКХ Николаева отдаст почти полмиллиона гривен за разработку проекта капитального ремонта улицы Новозаводской. Также ранее патрульные требовали от мэра Александра Сенкевича «залатать» разрушенную дорогу на Новозаводской

Вадим Богданов

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русскийобщество