«Куда идут наши налоги?» - николаевские предприятия возмущены ужасной дорогой на Новозаводской и 12-й Продольной

В Николаеве дороги на улицах Новозаводская и 12-я Продольная (от улицы Космонавтов до Новозаводской) находятся в неудовлетворительном состоянии. Непрерывный поток перегруженного грузового транспорта постоянно ухудшает состояние этих дорог.

Об этом говорится в письме, которое прислали «Преступности.НЕТ» руководители и коллективы предприятий, размещенных на этих улицах.

Представители бизнеса отмечают, что по этим улицам в любую погоду тяжело проехать и пройти.

«В сухую погоду это постоянная пыль, поднимающаяся от ветра и проезжающего автотранспорта, невозможность нормально дышать и нормально добираться на работу. Это и невозможность открыть окно в жаркую погоду в помещении, а также работа на открытом воздухе затруднена пылью. В дождливую и снежную погоду моментально образуются ямы, которые были просто засыпаны грунтом, покрывающим всю улицу. В ямах собирается вода, а пыль превращается в грязь, что затрудняет передвижение пешеходов и других участников дорожного движения. В зимнее время возникает повышенная травмоопасность из-за гололеда и снега».

«Уборка улиц не производится, на обочинах и пешеходных тротуарах скапливается мусор, листья с деревьев. Также много деревьев с большим количеством сухих веток, которые при порывах ветра падают, чем создают опасность травмирования пешеходов и повреждения автотранспорта. И это все в 500 метрах от центрального пассажирского железнодорожного вокзала – лица города», - отмечается в письме.

Бизнесмены неоднократно обращались с вопросом о данных улицах к мэру Александру Сенкевичу, постоянной комиссии по транспорту горсовета, депутатам горсовета, в Николаевскую ОГА.

«Однако, попытки донести проблему дороги до местных властей заканчиваются разведением рук и ответом об отсутствии финансирования. Тогда скажите, пожалуйста, куда идут средства, отчисляемые в виде налогов в бюджет предприятиями, расположенными в этом районе?! Новозаводская и 12-я Продольная улицы – это тоже Николаев, это те же люди, которые участвуют в жизни города, которые заслуживают на достойные условия труда и отдыха», - сообщается в письме.

Ниже приведены некоторые из обращений представителей бизнеса по поводу ремонта дороги на Новозаводской и один из ответов властей на их требования.

Напомним, в сентябре сообщалось, что департамент ЖКХ Николаева отдаст почти полмиллиона гривен за разработку проекта капитального ремонта улицы Новозаводской. Также ранее патрульные требовали от мэра Александра Сенкевича «залатать» разрушенную дорогу на Новозаводской.