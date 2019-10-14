Руководитель управления инфраструктуры Николаевской ОГА хочет уйти с должности

Николай Склонный Исполняющий обязанности начальника управления инфраструктуры Николаевской областной государственной администрации Николай Склонный намерен покинуть занимаемую должность.

Об этом свидетельствует его электронная декларация перед увольнением, опубликованная 11 октября.

Как известно, начальника этого управления Сергея Сикорского отстранили от должности на время проведения служебного расследования. Речь о конкурсе по перевозке пассажиров в Вознесенском районе по маршруту «Дорошовка – Прибужье», который он провел без уведомления Вознесенского городского совета. После этого исполняющим обязанности руководителя управления стал его заместитель Николай Склонный.

Что касается декларации Склонного, то с начала текущего года по 11 октября Склонный получил 205 тысяч гривен заработной платы и 9 тысяч гривен дохода от предоставления имущества в лизинг. Также он имеет наличными средствами 130 тысяч гривен. Из объектов недвижимости у него указан земельный участок в Хмельницкой области (его площадь составляет 20 тысяч м2) и жилой дом в Николаеве, который ему дала в пользование некая Надежда Повх.

Также отметим, что бывший начальник Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Максименко в 2017 году возглавлял Управление инфраструктуры Николаевской ОГА, а Николай Склонный являлся его подчиненным. Как и Максименко, Склонный является киевлянином, где они вместе работали в ОГА. Склонный занимал должность начальника отдела взаимодействия с правоохранительными органами управления по вопросам оборонной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Киевской ОГА.

После того, как по подозрению в получении крупной взятки Максименко был задержан, Склонный опубликовал в соцсети фотографию в поддержку экс-начальника САД - в комментариях к его публикации отписался нардеп от «Слуги народа» Игорь Негулевский, в ответ на это и.о. начальника управления инфраструктуры отреагировал в нецензурной форме.

Ранее также сообщалось, что управление Службы безопасности Украины в Николаевской области расследует возможное хищение бюджетных средств при текущем ремонте дороги местного значения в Березанском и Арбузинском районах области. Следствие предполагает, что установленные и неустановленные должностные лица Управления инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации по предварительному сговору с субъектами хозяйственной деятельности в течение 2018 года похитили бюджетные средства на ремонте дорог местного значения. Отметим, что те договора с подрядчиками подписывал Сергей Сикорский.