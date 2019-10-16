Китаец стал лучшим фотографом дикой природы 2019 года за снимок лисы и сурка в горах

«Избранная нашими судьями из более 48 тысяч работ, мощная победная работа Йонгчинга обрамляет главный вызов природы — ее борьбу за выживание. Сочетая юмор и ужас, фото фиксирует незабываемое и неповторимое мгновение между тибетской лисой и сурком», — отметили в комитете премии.