Китаец стал лучшим фотографом дикой природы 2019 года за снимок лисы и сурка в горах

Китаец Йонгкинг Бао стал лучшим фотографом дикой природы 2019 года за фото лисы и сурка, сделанное в китайских горах Циляньшань.
Об этом сообщает Громадське.
«Избранная нашими судьями из более 48 тысяч работ, мощная победная работа Йонгчинга обрамляет главный вызов природы — ее борьбу за выживание. Сочетая юмор и ужас, фото фиксирует незабываемое и неповторимое мгновение между тибетской лисой и сурком», — отметили в комитете премии.
Фото Бао займет центральное место на выставке Wildlife Photographer of the Year в Лондоне, где будет представлена полная коллекция 100 фото победителей в различных категориях.
Конкурс Wildlife Photographer of the Year является одним из самых престижных соревнований такого типа в мировой фотографии.
Ранее были опубликованы лучшие фото дикой природы за 2019 год и названы финалисты конкурса смешных фотографий дикой природы.