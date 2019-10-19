Количество пострадавших митингующих во время протестов в Каталонии увеличилось до 89

В пятый день протестов в Каталонии пострадали 89 человек, 31 человека задержали.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на «El Pais».

60 человек пострадали в ходе протестов в Барселоне. Полиция Барселоны сообщила, что организованные группы устраивали пожары в различных частях города, запускали пиротехнику, кидали мусор и камни в сотрудников правоохранительных органов.

Также сообщается, что участники акций протеста жгут мусор и строят баррикады.

По словам министра внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка, в результате протестов пострадали более 200 полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии.

Напомним, в Каталонии ночью 17 октября протестующие сожгли десяток автомобилей, атаковали кислотой и коктейлями Молотова полицейских, а также запустили пиротехнические ракеты против полицейского вертолета.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Испании в понедельник вынес приговор девяти каталонским политикам, которые были причастны к организации незаконного референдума о независимости региона в 2017 году. Они получили сроки от 9 до 13 лет лишения свободы. Еще три человека отделались штрафами.

После суда в Барселоне митингующие заблокировали аэропорт. В результате столкновений со спецназом пострадали 37 человек.