«Местами ямы достигают 15 см в глубину»: Горвласть Николаева требует, чтобы САД срочно отремонтировал участки трассы Т-15-07

Городской голова Николаева Александр Сенкевич обратился к руководству Службы автомобильных дорог в Николаевской области с просьбой срочно отремонтировать участок трассы между Варваровкой и Большой Коренихой, а также автодорогу в Малую Коренихи.

Об этом свидетельствует его обращение от 21 октября, опубликованное на сайте горсовета, передает департамент городского головы.

«На сегодняшний день в городе Николаеве сложилась ситуация с крайне неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия трассы Т-15-07 на отрезке от гаражей микрорайона Варваровка к Большой Коренихе, находящемся на балансе Службы автомобильных дорог в Николаевской области и участка дороги 0151412 от трассы Т -15-07 к Малой Коренихе Коренихи, балансодержателем которой является управление инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации», - говорится в документе.

Отмечается, что указанные участки дорог покрыты ямами, которые местами достигают в глубину 15 сантиметров, и вызывает сильное беспокойство относительно безопасности их эксплуатации в осенне-зимний период.

«В связи с вышеизложенным и в целях обеспечения безопасных условий транспортного сообщения жителей из отдаленных микрорайонов города с его административным центром, обращаюсь к вам с требованием немедленного принятия мер по осуществлению если не капитального, то хотя бы текущего (ямочного) ремонта указанных дорог. Прошу информировать меня об итогах рассмотрения и выполнения ремонтных работ», - подытожил мэр.

Напомним, как Служба автодорог Николаевской области проигнорировала обращение департамента ЖКХ Николаевского городского совета с просьбой восстановить дорожное покрытие и убрать прибордюрную территорию Ингульского и Южнобугского мостов.

В свою очередь, городской голова Николаева Александр Сенкевич считал, что до назначения нового главы Николаевской ОГА проблема с ремонтом дорожного покрытия и уборки Ингульского моста Службой автодорог Николаевщины решаться не будет.