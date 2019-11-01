Пранкер опубликовал переписку с Радуцким о конвертах для «слуг народа» – нардеп отрицает наличие доплат, но уверен, что они нужны

Пранкер под ником «Джокер» опубликовал переписку, в которой обсуждал с депутатом от фракции «Слуга народа» Михаилом Радуцким получение депутатами денег в конвертах. Сам Радуцкий наличие переписки подтвердил, однако факт получения таких доплат опроверг.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

«17 сентября с Михаилом Радуцким обсуждали, что нужно платить депутатам зарплаты в конвертах. Это было 17 сентября. А уже сегодня у нас есть доказательства, что депутаты «Слуги Народа»получают деньги в конвертах», - говорится в сообщении.

В переписке пранкер писал Радуцкому о том, что депутаты якобы хотят получать доплаты, а Михаил Радуцкий отвечал, что «белой» зарплаты в размере четыре тысячи долларов (около 100 000 гривен) для депутатов было бы достаточно.

В комментарии корреспонденту «Радио Свобода» народный депутат сообщил, что номер с которого ему приходили сообщения был записан его в телефоне как «хз». Он решив, что это какой-то его знакомый, поэтому и поддержал переписку.

При этом, на уточняющий вопрос, обсуждал ли он доплаты депутатам с неизвестным лицом, Радуцкий ответил журналистке, что обсуждал не он, ведь все вопросы о зарплате шли не от него.

«Не я обсуждал, уважаемая ... Где вы видели, что это я обсуждал? Все вопросы о зарплате идут не от меня. Но я не отказываюсь, такой разговор действительно был», - заявил он.

Также он добавил, что давно выступал за повышение зарплат депутатам, но отметил, что в действительности «слуги народа» никакие деньги в конвертах не получают.

«Не получают депутаты «Слуги народа» никаких денег в конвертах. Точка. Я вижу в нашей фракции людей, особенно в Киеве, которые снимают квартиру, и действительно я волнуюсь ... У Зеленского - у него нет тех денег. Если действительно будут какие-то доноры, как были в прошлом правительстве ... Мы же знаем, что были деньги от USAID, какие-то фонды создавались. Если бы действительно удалось каких-то доноров, страны привлечь. Не только для депутатов, но и для чиновников», - подытожил он.

Ранее сообщалось, что журналисты сфотографировали, как новоизбранный депутат от «Слуги народа», основатель клиники «Борис» и внештатный советник Президента Михаил Радуцкий во время первого заседания Верховной Рады вел переписку о кандидатах на пост главы Министерства здравоохранения.

Напомним, как 29 октября журналисты засняли переписку нардепа от «Слуги народа» Богдана Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Извиниться за секс-скандал нардепа Яременко вынудил пранкер – он писал ему от имени Генпрокурора.