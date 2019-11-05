Зеленский посмертно наградил орденом «За мужество» николаевского морпеха, который погиб на фронте

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Сергей Савинов
Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил орденом «За мужество» ІІІ степени младшего сержанта николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Савинова.

Об этом свидетельствует соответствующий указ главы государства, опубликованный 5 ноября.

В указе отмечено, что награда присвоена за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как известно, 24-летний Сергей Савинов погиб 30 августа 2019 года. Он получил смертельные ранения в результате обстрела боевиков на Донбассе.  Похоронен морпех в селе Марьевка Баштанского района, откуда он родом.

2 ноября в Марьевской общеобразовательной школе Баштанского района Николаевщины состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о погибшем младшем сержанте Сергее Савинове.

Виолетта Чех

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русскийобщество