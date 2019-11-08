Исполком Николаевского горсовета «провалил» голосование об отмене права собственности на пристройку к жилому дому и автомойку депутата Ентина

С просьбой отменить эти решения обратился ПАО «Укрсоцбанк», так как имущество находилось в залоге и после перевода жилищных помещений в не жилищные был получен новый адрес и дальше с этим помещением проводились юридические действия.

Членам исполнительного комитета не удалось отменить проекты решения исполкома от 2007 и 2010 годов, благодаря которым депутату горсовета Владиславу Ентину разрешили перевести квартиру по улице Строителей, 10 в нежилое помещение и присоединить к ней нежилые помещения, находящиеся по проспекту Мира, 4-а. Также не удалось и внести изменения в решение исполкома от 2012 года, которое касается оформления права собственности Ентиным на пристройку и автомойку по улице Скороходова, 192-б.

В свою очередь, член исполкома Владимир Тимошин уточнил, в чьих интересах действует департамент архитектуры. На что, директор департамента архитектуры и главный архитектор горда Андрей Цымбал заявил, что в интересах закона.

— То есть, в 2010 исполком принимал незаконные решения? – уточнил Владимир Тимошин. — Он принимал законные решения в соответствии с порядком действий, – сказал Андрей Цымбал.

При этом, Владимир Тимошин спросил обратился ли «Укрсоцбанк» в суд, а также занимались ли этим вопросом юристы горсовета.

— Что мы сейчас чудим? У «Укрсоцбанка» где-то что-то когда-то было в залоге и где-то исполком что-то принял. Вы говорите, что это законные решения. И сейчас вы просите отменить решение, которое мы же принимали в интересах «Укрсоцбанка»? – поинтересовался Владимир Тимошин у директора юридического департамента.

В свою очередь, директор юрдепартамента Инна Бочарова отметила, что «на момент принятия решения, к сожалению, не удалось установить наличие обременений, которые имели место с договором, поэтому это решение времени, поскольку это информация стала известна и департамент архитектуры подготовил это решение». Также она добавила, что изучив опыт Конституционного и Верховного суда, пришли к мнению, что такие решения не являются незаконными, но они просто не будут иметь всех правовых последствий.

— Получается, что они пустые и все, что мы примем, не имеет значения, – прокомментировала секретарь горсовета Татьяна Казакова.

Чтобы пояснить ситуацию вмешался мэр Александр Сенкевич, который отметил, что сейчас исполком должен согласовать данное решение, чтобы исправить ошибку исполкома 2010 года, так как тогда его члены проголосовали не имея полной информации.

— Решением исполкома помещение из этого дома были присоединены к нежилым помещениям. Но есть один нюанс, что эти квартиры, которые были соединены и переданы предприятию в статутный фонд и было все под арестом банка. Члены исполкома когда голосовали, не знали об этой и совершили ошибку, которую мы должны исправить. «Укрсоцбанк» просит нас решить вопрос, чтобы они в судебном порядке могли вопрос решить и чтобы мы привели в порядок свое решение, – пояснил мэр.

Однако, голосование за проект решения было отрицательным.

Напомним, ранее сообщалось, что на заседание исполнительного комитета Николаевского городского совета, которое запланировано на 8 ноября, чиновники выносят проект решения об отмене ряда решений исполкома о праве собственности депутата городского совета Владислав Ентин на пристройку к помещению в районе пересечения проспекта Мира и улицы Строителей и автомойку по улице Скороходова, 192б.

При этом, 17 октября секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова обратилась к мэру Александру Сенкевичу с просьбой поручить чиновникам изъять с официального сайта горсовета проект решения об отмене права собственности на пристройку к жилому дому и автомойку депутата Владислава Ентина, так как он не отвечает нормам действующего законодательства.