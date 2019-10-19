Секретарь горсовета Николаева заявила, что проект решения по объектам депутата Ентина не отвечает нормам закона и его нужно доработать

Секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова обратилась к мэру Александру Сенкевичу с просьбой поручить чиновникам изъять с официального сайта горсовета проект решения об отмене права собственности на пристройку к жилому дому и автомойку депутата Владислава Ентина, так как он не отвечает нормам действующего законодательства.

Об этом свидетельствует обращение Татьяны Казаковой на имя мэра Александра Сенкевича, которое имеется в распоряжении редакции «Преступности.НЕТ».

Как известно, на заседание исполнительного комитета Николаевского городского совета, которое запланировано на 8 ноября, чиновники выносят проект решения об отмене ряда решений исполкома о праве собственности депутата городского совета Владислав Ентин на пристройку к помещению в районе пересечения проспекта Мира и улицы Строителей и автомойку по улице Скороходова, 192б.

«Ознакомившись с проектом решения и пакетом документов, приобщенных к нему, в том числе, предложений юридического департаменту Николаевского городского совета, с учетом которых был подписан лист согласования к проекту решения, является очевидным, что содержание проекта решения не отвечает нормам действующего законодательства и не может быть вынесен на рассмотрение исполнительного комитета Николаевского городского совета», - говорится в обращении Татьяны Казаковой к мэру Александру Сенкевичу.

Секретарь горсовета объясняет это тем, что исполнительный орган не имеет права отменять ненормативные акты, «которые предусматривают конкретные предписания, обращенные к отдельному субъекту или юридическому лицу, применяются однократно и после реализации исчерпывают свою деятельность фактом их выполнения».

«Проектом решения предлагается отменить решения исполнительного комитета Николаевского городского совета от 27 февраля 2007 года №1586, от 27 августа 2010 года №1153, внести изменения решение от 21 ноября 2012 года №1291, однако, указанные пункты решений исполкома являются актами индивидуального действия, которые исчерпали свое действие по факту их выполнения», - говорится в обращении секретаря горсовета.

Поэтому она просит мэра Александра Сенкевича дать поручение директору департамента обеспечения деятельности исполнительных органов Николаевского городского совета Светлане Овчинниковой изъять с официального сайта указанный проект решения, а директору юридического департамента Инне Бочаровой поручить изучить вопрос затронутый АТ «Укрсоцбанк», который стал основанием для разработки проекта решения и предоставить мэру предложения, касательно возможности их решения в соответствии с нормами действующего законодательства.

Стоит отметить, что по состоянию на 18 октября данный проект решения все еще есть на сайте горсовета.

В феврале 2019 года сообщалось, что в Николаеве признали незаконной пристройку, которую начали возводить на пересечении проспекта Мира и улицы Строителей. Депутат Николаевского городского совета Владислав Ентин заявил, что здание, пристройку к которому собираются демонтировать, не его.

В июле 2019 года в Николаеве снова попытались построить на тротуаре незаконную пристройку к помещению в районе пересечения проспекта Мира и улицы Строителей, поэтому в мэрии просили свидетелей незаконных работ сообщать об этом в полицию.