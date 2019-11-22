Если одесский аэропорт не откроют, самолеты в Египет и Израиль завтра полетят из Николаева, - директор Барна

Самолеты авиакомпаний «SkyUp» и «Роза ветров» завтра, 23 ноября, будут вылетать из николаевского аэропорта, если одесский так и не откроют.

Об этом директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна сообщил в комментарии «Преступности.НЕТ».

Изначально Барна сообщил, что после временного закрытия одесского аэропорта несколько авиакомпаний уже связались с ним. При этом, компания МАУ из-за отсутствия страховки решила не лететь из николаевского аэропорта.

— МАУ сняли к нам вопрос, потому что нет страховки в николаевский аэропорт, этот вопрос они оперативно решают, - сказал директор аэропорта.

Позже стало известно, что компания SkyUp решила лететь из Николаева, если не откроют аэропорт в Одессе.

— Я общался со SkyUp, если завтра не открывают Одессу, к нам летят несколько самолетов, - сообщил Федор Барна.

Ожидается, что завтра из аэропорта в Николаеве полетят два аэропорта в Шарм-эш-Шейх. Самолеты от «Розы ветров» полетят в Тель-Авив.

— Если не откроют, с Одессы летает «Роза ветров» на Шарм-эш-Шейх, они запрашивали, они тоже придут к нам, - добавил Барна.

Напомним, в международном аэропорту «Одесса» 21 ноября у двух пассажирских самолетов произошли неполадки с шасси. Один из них передней частью фюзеляжа свалился на взлетную полосу, пассажиров эвакуировали. В последствии Международный аэропорт Одесса приостановил воздушное движение до 18:00.