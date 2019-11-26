В Киеве активисты принесли под посольство РФ унитазы и нижнее белье

Под здание посольства России в Киеве вечером в понедельник принесли унитазы, разрисованную туалетную бумагу в цвета флага страны агрессора, а также нижнее белье.

Об этом сообщает ТСН.

Помимо этого, под зданием расставили вантузы и туалетные ершики.

Акцию устроили именно 25 ноября, поскольку в этот день исполнился год с момента агрессии РФ в Керченском проливе. 25 ноября 2018 года агрессор захватил там три украинских судна с экипажем, которые только недавно вернул.

- Это бывшая в употреблении техника, гуманитарный конвой, - говорят участники акции.

Напомним, 18 ноября состоялась передача Украине трех кораблей украинских Военно-морских сил, которые в ноябре 2018 года были атакованы и захвачены российскими боевыми кораблями. В дальнейшем украинские суда ожидает экспертиза.

Позже стало известно, что они находятся в «угробленном» состоянии - россияне забрали оттуда даже плафоны и унитазы.