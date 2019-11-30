Николаевская САД подписала договор с белорусской фирмой на текущий ремонт еще пяти километров трассы Н-11 за ₴117 миллионов

фото: интернет Служба автомобильных дорог Николаевской области заключила договор с белорусской компанией ОАО «Строительно-монтажный трест №8» на текущий ремонт пяти километров трассы Н-11 «Николаев-Днепр» на 117 миллионов гривен.

Договор опубликован в тендере на сайте электронных закупок «Prozorro».

Согласно договору фирма должна будет отремонтировать пять километров – с 293 по 298 километр дороги. Это участок от села Виноградовка в сторону Николаева.

Цена договора – 117 миллионов, 580 тысяч 450 гривен вместе с НДС – 19 миллионов 596 тысяч 741 гривна. По договору ремонт должны закончить к 20 июня 2020 года.

В договоре указан гарантийный срок основы дорожного полотна – 8 лет, покрытия – 5 лет, разметки пластиком – 1 год, краской – 6 месяцев.

К аукциону изначально были допущены три фирмы – ОАО «СМТ №8», ООО «Ростдорстрой» и ЧАО «Броварское дорожно-строительное управление №50».

Напомним, ранее белорусская компания ОАО «Строительно-монтажный трест №8» выиграла тендер на текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-11 Днепр - Николаев на участке км 279 + 000 - км 286 + 000 (между Баштанкой и Николаевом) за 140 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что к ремонтным работам на трассе Н-11 «Николаев-Днепр», которые якобы проводятся в дождь, ОГА отношения не имеет.