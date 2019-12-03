Судья николаевского хозсуда Олейняш, проигнорировав ОСББ, стала на сторону скандального застройщика «Телец-ВАК» – на нее планируют жаловаться в Высший совет правосудия

Судья Хозяйственного суда Николаевской области Элина Олейняш, не пригласив ответчика и проигнорировав интересы ОСМД «Садовий 34», стала на сторону скандальной фирмы-застройщика «Телец-ВАК» и приняла решение, которое имеет признаки «неправосудного».
Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили представители ОСМД, подчеркнув, что таким образом судья решила не учитывать и проигнорировала законные права большинства жильцов четырехподъездного девятиэтажного дома.
«Преследуя свои коммерческие цели владелец скандальной фирмы-застройщика «Телец-ВАК» Анатолий Валеев уже два года «кошмарит» жильцов дома, ставя палки в колеса созданному ОСМД. До сих пор он так и не передал техническую документацию на дом, хотя сделать это его обязали суды – вплоть до кассационной инстанции. Ему на все плевать, даже на многочисленные уголовные дела. Мы к этому уже привыкли и в законодательном поле пытаемся добиться справедливости. Но вот то, что в угоду Валееву несколько дней назад сделала судья Олейняш, вообще ни в какие ворота не лезет. После подобных действий понимаешь, что суды в нашей стране это никак не те органы где можно найти справедливость, а совсем наоборот», - рассказали представители ОСМД.
Напомним, ранее сообщалось о том, что скандальный застройщик «Телец-ВАК» не выполняет решение суда о передаче документов ОСМД – полиция открыла производство.
По их словам, судья Олейняш не просто проигнорировала интересы большинства жильцов дома, но и закрыла глаза на свои же ранее принятые решения.
Несмотря на то, что в решении от 31.10.2019 принятого все той же Олейняш, значится, что процесс рассмотрения дела № 915/177/19 должен быть продолжен со стадии «розгляду справи по суті» с привлечением всех сторон, в реальности судья просто приняла решение в пользу Валеева не заслушав ответчиков и пропустив целую процессуальную стадию.
«Ее же постановлением, рассмотрение дела ранее было приостановлено до принятия решения в другом процессе. Несмотря на то, что указанный судебный процесс не завершен, материалы из кассации вернули в суд первой инстанции и он сейчас их рассматривает, судья по-быстрому приняла решение, которое имеет все признаки «неправосудного». Такое впечатление, что она просто захотела «по-быстрому» завершить процесс перед уходом на повышение в Апелляционный суд Николаевской области», - предполагают представители ОСМД «Садовий 34».
Согласно реестра деклараций Элина Олейняш намерена пойти на повышение – на роботу в Апелляционный суд в Николаевской области.
Информацию, озвученную представителями ОСМД «Садовая 34», подтвердил в комментарии «Преступности.НЕТ» и глава Правления этого ОСМД Андрей Стахурский.
«Я случайно узнал о том, что 28 ноября состоялось заседание Хозяйственного суда в Николаевской области во время которого судья Олейняш приняла решение в пользу «Телец-ВАК». На следующий день я обратился к секретарю суда, чтобы уточнить – правда ли состоялось это заседание и какое решение было принято. Ответ просто ошарашыл - «..так дійсно 28.11.19 булу засідання, рішення позитивне на користь позивача». Подчеркну, что рассмотрение почему-то состоялось без участия представителей ОСМД. Нам даже не сообщили о том, что это заседание будет. Как такое вообще возможно – мне немпонятно», - рассказал Андрей Стахурский.
Он отмечает, что создание ОСМД проходило в строгом соответствии с нормами действующего законодательства, на собрании присутствовал член правления Ассоциации ОСМД Николаева Михаил Антоненко.
«Уже два года ОСМД пытается в судах защитить свои права на управление домом! И вот, несмотря на законное право 73% жильцов дома судья принимает решение отменить регистрацию ОСМД... Как так? Мы однозначно будем обращатся в апелляцию. Более того, ОСМД рассматривает вопрос относительно подачи жалобы в Высший совет правосудия в отношении судьи Олейняш Е.М., так как, по нашему мнению, есть маса обоснованных вопросов к ее действиям», заявил Андрей Стахурский.
Как известно, ранее Заводский отдел полиции города Николаева расследует уголовное производство по факту невыполнения строительной компанией «Телец-ВАК» (директор Анатолий Валеев, – ПН) решения Хозяйственного суда Николаевской области о передаче документов ОСМД «Садовая, 34». Помомо этого, жильцы дома на улице Садовой продолжают судиться со скандальной фирмой «Телец-ВАК» за лестничные площадки и чердаки.