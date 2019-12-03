Судья николаевского хозсуда Олейняш, проигнорировав ОСББ, стала на сторону скандального застройщика «Телец-ВАК» – на нее планируют жаловаться в Высший совет правосудия

Судья Олейняш Судья Хозяйственного суда Николаевской области Элина Олейняш, не пригласив ответчика и проигнорировав интересы ОСМД «Садовий 34», стала на сторону скандальной фирмы-застройщика «Телец-ВАК» и приняла решение, которое имеет признаки «неправосудного».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили представители ОСМД, подчеркнув, что таким образом судья решила не учитывать и проигнорировала законные права большинства жильцов четырехподъездного девятиэтажного дома.

«Преследуя свои коммерческие цели владелец скандальной фирмы-застройщика «Телец-ВАК» Анатолий Валеев уже два года «кошмарит» жильцов дома, ставя палки в колеса созданному ОСМД. До сих пор он так и не передал техническую документацию на дом, хотя сделать это его обязали суды – вплоть до кассационной инстанции. Ему на все плевать, даже на многочисленные уголовные дела. Мы к этому уже привыкли и в законодательном поле пытаемся добиться справедливости. Но вот то, что в угоду Валееву несколько дней назад сделала судья Олейняш, вообще ни в какие ворота не лезет. После подобных действий понимаешь, что суды в нашей стране это никак не те органы где можно найти справедливость, а совсем наоборот», - рассказали представители ОСМД.

Анатолий Валеев Напомним, ранее сообщалось о том, что скандальный застройщик «Телец-ВАК» не выполняет решение суда о передаче документов ОСМД – полиция открыла производство.

По их словам, судья Олейняш не просто проигнорировала интересы большинства жильцов дома, но и закрыла глаза на свои же ранее принятые решения.

Несмотря на то, что в решении от 31.10.2019 принятого все той же Олейняш, значится, что процесс рассмотрения дела № 915/177/19 должен быть продолжен со стадии «розгляду справи по суті» с привлечением всех сторон, в реальности судья просто приняла решение в пользу Валеева не заслушав ответчиков и пропустив целую процессуальную стадию.

Стадии рассмотрения дела так и не последовало. Точно так же, как и приглашения сторон на заседание

«Ее же постановлением, рассмотрение дела ранее было приостановлено до принятия решения в другом процессе. Несмотря на то, что указанный судебный процесс не завершен, материалы из кассации вернули в суд первой инстанции и он сейчас их рассматривает, судья по-быстрому приняла решение, которое имеет все признаки «неправосудного». Такое впечатление, что она просто захотела «по-быстрому» завершить процесс перед уходом на повышение в Апелляционный суд Николаевской области», - предполагают представители ОСМД «Садовий 34».

Судебное рассмотрение по данному делу продолжается Судья Олейняш намерена уйти на повышение Судья Олейняш намерена уйти на повышение

Согласно реестра деклараций Элина Олейняш намерена пойти на повышение – на роботу в Апелляционный суд в Николаевской области.

Информацию, озвученную представителями ОСМД «Садовая 34», подтвердил в комментарии «Преступности.НЕТ» и глава Правления этого ОСМД Андрей Стахурский.

«Я случайно узнал о том, что 28 ноября состоялось заседание Хозяйственного суда в Николаевской области во время которого судья Олейняш приняла решение в пользу «Телец-ВАК». На следующий день я обратился к секретарю суда, чтобы уточнить – правда ли состоялось это заседание и какое решение было принято. Ответ просто ошарашыл - «..так дійсно 28.11.19 булу засідання, рішення позитивне на користь позивача». Подчеркну, что рассмотрение почему-то состоялось без участия представителей ОСМД. Нам даже не сообщили о том, что это заседание будет. Как такое вообще возможно – мне немпонятно», - рассказал Андрей Стахурский.

Он отмечает, что создание ОСМД проходило в строгом соответствии с нормами действующего законодательства, на собрании присутствовал член правления Ассоциации ОСМД Николаева Михаил Антоненко.

«Уже два года ОСМД пытается в судах защитить свои права на управление домом! И вот, несмотря на законное право 73% жильцов дома судья принимает решение отменить регистрацию ОСМД... Как так? Мы однозначно будем обращатся в апелляцию. Более того, ОСМД рассматривает вопрос относительно подачи жалобы в Высший совет правосудия в отношении судьи Олейняш Е.М., так как, по нашему мнению, есть маса обоснованных вопросов к ее действиям», заявил Андрей Стахурский.

Как известно, ранее Заводский отдел полиции города Николаева расследует уголовное производство по факту невыполнения строительной компанией «Телец-ВАК» (директор Анатолий Валеев, – ПН) решения Хозяйственного суда Николаевской области о передаче документов ОСМД «Садовая, 34». Помомо этого, жильцы дома на улице Садовой продолжают судиться со скандальной фирмой «Телец-ВАК» за лестничные площадки и чердаки.