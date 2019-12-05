Николаевские патрульные рассказали, что нашли пропавшего мальчика благодаря мобильному приложению

Николаевским патрульным удалось найти пропавшего 9-летнего мальчика благодаря современным технологиям – смарт-часам и мобильному приложению.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Напомним, что ранее полиция разыскивала 9-летнего мальчика, который пропал по дороге из школы №7, вскоре его удалось найти.

Патрульные рассказали подробности поисков ребенка, который не вернулся домой и не выходил на связь. Мать мальчика пояснила, что у ее сына болезнь и он может не понимать, что делает. Вместе с матерью патрульные начали отрабатывать прилегающую территорию. В поисках задействовали все экипажи Центрального района, однако результатов не было.

Мать сообщила, что у мальчика при себе есть часы с SIM-картой и функцией GPS, но пока часы выключены. Патрульные установили на свой смартфон приложение для часов, включили их дистанционно и получили возможность слышать все, что происходит вокруг мальчика, но на входящие звонки он не реагировал. В течение двух часов патрульные пытались установить местонахождение ребенка. Удалось установить, что он находится у реки, но никаких посторонних звуков или людей рядом не было.

Патрульные начали поиски у Ингульского моста, отрабатывали парки, скверы, гаражные кооперативы. На берегу реки, на территории воинской части обнаружили детские следы, которые привели полицейских в Матвеевку. Впоследствии с мальчиком все же установили связь, но ребенок отказывался идти на контакт и говорить свое местонахождение. Через некоторое время патрульные уговорили мальчика описать все, что он видит вокруг, и поняли, где его искать. Спустя 20 минут ребенка нашли на улице Силикатной, где он ходил по заброшенной территории.