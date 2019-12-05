«Давайте будем ответственными»: Президент поручил Кабмину проверить пожарные системы в местах скопления людей

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение Кабинету Министру вместе с органами власти в течение месяца провести проверку состояния систем пожарной безопасности в учреждениях и заведениях, где массового пребывают люди.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Из заданий, которые теперь стоят перед Кабмином, он указал и проверку должностных лиц, которые предоставляют соответствующие разрешения и привлечение к ответственности виновных, при выявлении каких-либо нарушений. Отчет о проделанной работе, предложения и об актуальных проблемах потребовал доложить до 10 января 2020 года.

«Провести детальную и всестороннюю проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности заведений, учреждений и организаций с массовым пребыванием людей: детских садов, школ, профессионально-технических заведений и высших учебных заведений, общежитий, учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, государственных объектов критической и транспортной инфраструктуры; провести проверку всех должностных лиц, предоставляющих выводы о состоянии пожарной безопасности того или иного объекта на предмет халатности, безответственности или недоброчестности при исполнении ими служебных обязанностей», – написал он.

«Требую жестко реагировать на факты выявленных нарушений пожарной или техногенной безопасности, добиваться их безусловного устранения, а также привлечения к ответственности должностных лиц, их допустивших», – добавил Зеленский.

Также он предложил оснастить современным оборудованием оперативные службы необходимыми средствами для быстрого реагирования в критических случаях.

«Предлагаю посмотреть состояние и надлежащую обеспеченность материально-техническими и транспортными ресурсами спасательных подразделений, служб безотлагательного реагирования и медицины катастроф; предусмотреть совершенствование их технического оснащения и обновления современными средствами спасения и коммуникаций», – предложил он.

Глава государства призвал бизнесменов не ждать проверок, а привести в порядок системы безопасности в своих заведениях.

«Отдельно призываю бизнес - владельцев торговых центров, кинотеатров, ресторанов, гостиниц и т.д. быть социально ответственными, обеспечить в своих заведениях пожарной безопасности, не дожидаясь государственных проверок», – акцентировал Зеленский.

«Давайте будем ответственными и изучим наконец полученные страшные уроки ради сохранения самого ценного - жизни украинских граждан», – подытожил глава государства.

Как известно, 4 декабря в колледже вспыхнул масштабный пожар, который охватил площадь около 4 тысяч квадратных метров. В результате пожара одна студентка погибла, а 27 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС).

5 декабря стало известно, что до сих пор числятся без вести пропавшими 14 человек. Для поиска пострадавших привлечена поисковая группа из Киева.