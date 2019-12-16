В Николаеве снова запланировали разведение мостов, чтобы выпустить после ремонта десантный корабль

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На вторник, 17 декабря, запланировали разведение Южнобугского, Ингульского и пешеходного понтонного мостов.

Об этом сообщили на коммунальном предприятии «ЭЛУ Автодорог».

Разведение мостов, чтобы с акватории ГП «Николаевский судостроительный завод» вышел СДК «Юрий Олефиренко», должен произойти с 12:00 до 13:00.

Резервный день 18 ноября 2019 с 12:00 до 13:00.

«Просим учесть эту информацию при планировании своего маршрута!», – обратились в «ЭЛУ Автодорог».

Напомним, что разведение мостов для выхода этого десантного корабля изначально планировалось на 26 ноября. Позже процесс переносили на 28 и 29 ноября.

Тарас Леонтян

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