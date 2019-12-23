«Тут скоро черви заведутся!» - в Николаеве в очередной раз попросили убрать кучу мусора на придомовой территории

В Николаеве, на улице Новозаводской пожаловались на большое количество мусора у урн, находящихся возле дома.

Об этом написала местная жительница в Contact center при Николаевском городском совете на Facebook.

Девушка попросила помощи у Администрации Ингульского района в том, чтобы разобраться, кто должен вывозить мусор.

Пожалуйста! Уберите этот ср*ч, кто-нибудь! Администрация Ингульского района, помогите ОСББ дома №4 по улице Новозаводская и Южную управляющую компанию города Николаев разобраться, кто убирает этот участок! Тут скоро черви заведутся! – написала девушка.

Стоит отметить, что в последнее время участились жалобы жителей города на свалки мусора, которые не убираются.

Напомним, житель Николаева пожаловался на свалку листвы и мусора, образовавшуюся по улице Крылова между жилыми домами №15 и 17.

В то же время, на коммунальном предприятии «Николаевкоммунтранс» заявили о намерении повысить тариф на вывоз бытовых отходов.