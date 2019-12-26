На Ровенщине от коклюша умер младенец из многодетной семьи - дети не были вакцинированы из-за отказа матери

В Острожском районе Ровненской области умер от коклюша ребёнок в возрасте одного месяца.

Об этом сообщают в Ровенском областном лабораторном центре.

Младенца в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение интенсивной терапии и анестезиологии детской областной больницы. У мальчика был выражен изнурительный спазматический кашель, приступы апноэ (временная остановка дыхания).

Почти две недели врачи боролись за его жизнь, но спасти малыша не удалось. Ребенок умер 24 декабря. Диагноз - коклюш, лабораторно подтвержденный, осложненный двусторонней не госпитальной пневмонией.

Отмечается, что мальчик родился в многодетной семье и был шестым ребенком. В семье, где он рос, ни один из детей не были привит против коклюша из-за отказов матери.

Ранее сообщалось, что Украина вошла в пятерку лидеров стран мира с наибольшей заболеваемостью корью. Напомним, что в Николаевской области от кори умер 8-летний ребенок.