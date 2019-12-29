Николаевское областное управление юстиции ликвидировали в рамках реорганизации

Роман Возняк Главное управление юстиции в Николаевской области ликвидировано в рамках реорганизации.

Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления юстиции.

Сообщается, что основание для этого является постановление Кабинета министров Украины от 9 октября 2019 года №870. Согласно данному документу все областные управления юстиции ликвидируются, а их правопреемниками являются новосозданные межрегиональные управления министерства юстиции.

Правопреемником Главного управление ведомства в Николаевской области является Южное межрегиональное управление юстиции, которое расположено в Одессе на улице Богдана Хмельницкого, 34.

И.о. начальника этого управления является экс-начальник николаевского ведомства Роман Возняк. Однако стоит отметить, что на данный момент проводится конкурс на эту должность. И по последним данным, Минюст отобрал пять кандидатов на должность начальника Южного межрегионального управления: Юрий Чердынцев, Алексей Пономарчук, Николай Неклеса, Юрий Скрипник и Александр Грабарь.

Напомним, ранее николаевскую и херсонскую таможни объединили в одну – Черноморскую. Центральное управление теперь находится в Херсоне.

Также Мининфраструктуры планирует объединить Службы автодорог Херсонщины и Николаевщины.