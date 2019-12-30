Мэр Сенкевич подписался под обращением, в котором раскритиковали предложения президента Зеленского по децентрализации

Николаевский городской голова Александр Сенкевич подписался под обращением Ассоциации городов Украины к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с критикой предложенных президентом Зеленским изменений в Конституцию в рамках реформы децентрализации.

Об этом шла речь в эфире телепередачи «Добрый вечер».

По словам Сенкевича, он поддерживает позицию Ассоциации городов Украины, так как внесенный президентом Зеленским на рассмотрение Верховной Рады проект Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)» имеет ряд спорных положений.

– Параллельно идет разговор об изменении структуры РГА и ОГА. Должны исчезнуть главы ОГА как таковые и должны появиться префекты. Непонятен статус этих префектов. Это собственно то, против чего выступает Ассоциация городов Украины, которая является сегодня мощным инструментом местного самоуправления. Фактически, один человек, который будет обладать функциями префекта, будет останавливать, не судом, действие актов местного самоуправления, – отметил Сенкевич.

По его словам, городские головы выступали против этой нормы еще в бытность Петра Порошенко Президентом Украины.

– Когда только начиналась эта реформа, я еще не будучи городским головой, был против. И тогда это вызывало негатив. Просто сейчас это идет к концу и все об этом вспомнили. Тогда было сказано: «Ребята, мы доработаем и придумаем что-то новое». Сегодня это не доработано и не придумано что-то новое. Мы против этого. Потому что есть суд, который может останавливать решения. Если человек хочет, он обращается в суд. И суд, оценивая какие-то возможные риски или опасности, может останавливать действие актов. Есть суд, зачем плодить новые функции у разных органов? – добавил городской голова.

Также он прокомментировал и уменьшение на год срока полномочий органов местного самоуправления.

– Сокращается срок полномочий до 4 лет органов местной власти. Мировая практика, что срок работы органов государственной власти, парламентов равен сроку местных властей. Сегодня мы говорим о том, что Верховная Рада – 5 лет, а местное самоуправление – 4 года. Вы еще помните, с советских времен были пятилетки. Очень трудно за 4 года реализовать. На пятый год все намного быстрее вылетает, – резюмировал Сенкевич.

Стоит отметить, что среди подписантов есть также Первомайский городской голова Людмила Дромашко.

Напомним, что еще до Нормандского саммита помощник Президента Украины Андрей Ермак заявил, что команда Президента Украины готова провести конституционную реформу, но у Зеленского обещают ограничить эти изменения вопросами децентрализации, в том числе в отношении ОРДЛО. Он пояснил, что «это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия».