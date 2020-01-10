Член исполкома горсовета просит разобраться с АЗС, которая неожиданно появилась на месте массового захоронения в Соляных

В пятницу, 10 января, член исполнительного комитета Николаевского городского совета Владимир Тимошин заявил, что в микрорайоне «Соляные» на месте массового захоронения появилась новая автозаправка. В частности, он попросил мэра Александра Сенкевич решить этот вопрос.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

— За мостом (Ингульским, - ПН), с правой стороны АЗС «AMIC», а за ней появилась новая заправка. Хочу напомнить, что там большое захоронение концлагеря — похоронено 35 тысяч человек и стоит памятный знак. Я только вчера увидел эту заправку — откуда она там появилась? Ее там не было, была заброшена очень много лет. Напомню почему. Еще при покойном Чайке (4-й мэр Николаева Владимир Дмитриевич, - ПН), когда строился «Praktiker» и когда им давали разрешение, то их постоянно смещали на 5-10 метров, потому что там все захоронение, а не только там, где памятный знак стоит. И вдруг выросла новая заправка. Вообще непонятно откуда она появилась — до Нового года ее не было. Возникает вопрос: что это за заправка? - сказал Владимир Тимошин.

В частности, Владимир Тимошин попросил мэра дать поручение чиновникам изучить границы захоронений и разобраться, на каком основании там разместилась новая заправка.

Мэр Николаева Александр Сенкевич поручил директору антикоррупционного департамента Андрею Ермолаеву совместно с управлением земельных ресурсов изучили этот вопрос.

Напомним, в марте 2013 году на проспекте Героев Сталинграда фирма «Николаевский реабилитационный центр-Буд»начала строительные работы на своем арендованном участке земли по строительству автозаправочной станции под окнами 13-этажного общежития. 11 марта возмущенные перспективой появления вместо зеленой зоны АЗС по соседству жители этого дома снесли строительный забор.

В июне стало известно, что Николаевский городской совет проиграл в Одесском апелляционном суде по вопросу размещения АЗС под общежитием Национального университета кораблестроения на проспекте Героев Сталинграда, 11.

В августе 2016 года в Николаеве около дома по проспекту Героев Украины, 11, вновь разгорелся конфликт между местными жителями и рабочими, которые принялись устанавливать забор вокруг участка, отведенного под строительство автозаправочной станции. Позже, мэр Александр Сенкевич заявил, что городская власть обязана подыскать компании, которая хочет построить АЗС на проспекте Героев Украины (Героев Сталинграда) альтернативные участки.

16 декабря 2019 года, на аппаратное совещание пришли жители микрорайона Соляные в Николаеве и пожаловались на незаконное строительство автозаправочных станций возле их домов. В частности, они попросили горвласть не продлевать предпринимателям договор аренды земельных участков на 10 лет.

В итоге, депутаты Николаевского горсовета отказали двум предпринимателям в продлении аренды земельных участков в микрорайоне Соляные для строительства АЗС.