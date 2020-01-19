В Украине 6 тысяч библиотек превратятся в хабы для бесплатного обучения цифровой грамотности

Министерство цифровой трансформации Украины и Украинская библиотечная ассоциация объявили о начале сотрудничества, в рамках которого будут содействовать развитию цифровой грамотности.

Об этом сообщается на сайте Министерства.

В частности, около 6 тысяч библиотек по всей стране приобщатся к национальной кампании по цифровой грамотности «Будь на часі» и будут популяризировать информацию о проекте «Действие. Цифровое образование», цель которого научить цифровой грамотности 6 миллионов украинцев за три года.

Также эти библиотеки станут первыми хабами проекта «Действие. Цифровое образование» и предоставят всем желающим доступ к бесплатному обучению на национальной онлайн-платформе по цифровой грамотности.

Платформа запустится 21 января 2020 и будет доступна по ссылке. Сейчас по этой ссылке можно посмотреть первое в истории Украины исследования цифровых навыков граждан.

Проект реализуется при поддержке швейцарско-украинского Программы EGAP, финансируемого Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству и реализуется Фондом Восточная Европа и Фондом Innovabridge.

Ранее сообщалось, что согласно результатам опроса, 57% украинцев практически не читают книги. Также в Украине запустили бесплатную онлайн-библиотеку для детей с нарушениями зрения.