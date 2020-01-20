Генпрокуратура открыла 14 уголовных производств против «ЛДНР» и РФ после показаний освобожденных пленных

Прокуроры Департамента надзора по уголовным производствах касательно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора по результатам допросов пленных, освобожденных 29 декабря, зарегистрировали 14 уголовных производств о нарушении законов и обычаев войны

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

В своих показаниях освобожденные пленные сообщили о жестоком обращении с гражданским населением, пытках, применении физического насилия со стороны представителей незаконных вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР» и их пособников. Уголовные производства открыты по части 1 статьи 438 («Нарушение законов и обычаев войны») Уголовного Кодекса Украины.

Обстоятельства совершения зарегистрированных преступлений и лиц, их совершивших, будут устанавливаться в пределах объединенного уголовного производства по фактам ведение агрессивной войны против Украины представителями власти Российской Федерации, должностными лицами ВС РФ, членами незаконных вооруженных организаций «ДНР» и «ЛНР», совершение ими жестокого обращения с гражданским населением и военнопленными.

Сейчас уже установлено 160 мест несвободы на временно оккупированной территории «Донбасса».

Осуществление досудебного расследования в указанных уголовных производствах поручено следователям Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Напомним, в воскресение, 29 декабря, состоялся обмен пленными между Украиной и ОРДЛО в формате 123 на 76.

Также ранее сообщалось, что в 2018 году прокуратура АР Крым подала иск в Международный уголовный суд по поводу призыва крымчан в российскую армию. Производство также было открыто по статье 438 УК.

Помимо этого, в декабре 2017 года СБУ обнаружила на Донбассе тайник с оружием российского производства - по данному факту также было открыто уголовное производство.

Кроме того, прокуратура Крыма составила сообщение о подозрении депутату Государственной Думы России, бывшему «прокурору Крыма» Наталье Поклонской в совершении военных преступлений против Украины. Ей инкриминируется статья 438 («Нарушение законов и обычаев войны») Уголовного кодекса Украины.