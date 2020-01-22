Новый закон о труде лучше защитит от необоснованных увольнений, - Минэкономики

В Кабинете министров уверяют, что правительственный законопроект о труде будет предоставлять работникам больше защиты от необоснованных увольнений работодателями, чем действующее трудовое законодательство.

Об этом написал глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в своем Facebook.

Он отметил, что сейчас работодателю ничего не мешает уволить работников без необходимости объяснять основания такого увольнения. Министр подчеркнул, что такие сокращения маскируют под реорганизацию, при этом не выплачивая выходное пособие работникам в большинстве случаев.

«Предлагаем работодателям быть предсказуемыми и последовательными в отношениях с работниками. Причинами для увольнения по инициативе работодателя могут быть основания, прописанные в трудовом договоре, который подписывает работник и работодатель при оформлении трудовых отношений. Никаких выдумок и манипуляций в процессе работы», - написал глава Министерства развития экономики.

По его словам, правительственным проектом закона предусмотрен запрет маскировки увольнений работников «реорганизацией», а в случае наступления увольнения работник обязательно получит компенсацию.

Напомним, ранее международные профсоюзы раскритиковали проект нового Трудового кодекса Украины.

Как известно, 27 декабря Кабмин одобрил законопроект о рынке труда.

Отметим, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал что будет, а чего не будет в новом законопроекте о труде.