В аэропорту «Борисполь» будут мерить температуру пассажирам из Китая, - Минздрав

С 26 января в аэропорту «Борисполь» начнут мерить температуру пассажирами на прямых авиарейсах из Китая.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В субботу Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации относительно скринингов на пунктах въезда в страны, в которых еще не было зафиксировано передачи нового коронавируса.

«Предыдущий опыт ВОЗ показывал, что введение скрининга температуры тела для выявления потенциальных подозрительных случаев коронавируса требовал значительных инвестиций и не был достаточно эффективным. Однако, во время вспышки коронавируса 2019-nCoV большинство случаев болезни в аэропортах было обнаружено именно благодаря температурному скринингу. Такой метод значительно снижает риск заноса возбудителя болезни в страну», - говорится в сообщении.

Также для минимизации риска инфицирования коронавирусом ВОЗ рекомендует обычные методы профилактики ОРВИ.

Напомним, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка нового коронавируса 2019-nCoV. По состоянию на 24 января жертвами вируса стали 26 человек. При этом количество заражений новой пневмонией возросло до 876. С 25 января власти Пекина закрывают для посещения музейный комплекс Запретный город после распространения в стране нового типа коронавируса.

Отметим, что правительство Украины создало оперативный штаб в связи с ситуацией с коронавирусом из Китая.