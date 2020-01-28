На Николаевщине порог заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже среднего показателя по Украине

В Николаевской области порог заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными заболеваниями не превышает установленные показатели.

Об этом говорится в письме Николаевского областного лабораторного центра, направленного управлению образования Николаевского горсовета.

«По итогам 3 недели 2020 года (по состоянию на 20 января) показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Николаевской области ниже порогового уровня на 36,2%, по городу Николаеву – на 38,2%, по Украине – ниже 21,7%. Наиболее пораженной категорией населения являются дети в возрасте 0-4 года и 5-14 лет, в том числе дети организованных коллективов (дошкольные и школьные детские учебные заведения)», – говорится в сообщении.

В связи с угрозами распространения заболеваний, в том числе и в рамках профилактики опасного коронавируса, лабораторный центр рекомендовал всем учебным заведениям постоянно мониторить посещаемость, в случае отсутствия более 20% детей, сообщать об этом в лабораторный центр МОЗ, ограничить массовые мероприятия, контролировать температурный режим в помещениях, усилить дезинфекцию и другие профилактические меры.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве на карантин закрыли две школы.

Позже в Николаевской ОГА прошло совещание по коронавирусу - будут дезинфицировать транспорт и отменят массовые мероприятия.