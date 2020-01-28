Из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ в еще трех школах Николаева ввели карантин

В Николаеве приостановлено образовательный процесс еще в трех учебных учреждениях из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Об этом сообщается на странице управления образования Николаевского горсовет.

С 29 января 2020 года приостанавливают образовательный процесс в гимназии №2, специализированной школе искусств и прикладных ремесел «Академия детского творчества» и в учреждении общего среднего образования № 61 (распоряжение городского головы от 28.01.2020 № 16р).

Напомним, что с 23 января приостановил образовательный процесс ЗЗСО № 1 имени О. Ольжича, а с 24 января - ЗЗСО № 24.