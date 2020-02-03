Журналисты показали собаку, которую нардеп Брагарь предложил пенсионерке продать, чтобы заплатить за газ

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Журналисты нашли женщину, которой народный депутат от «Слуги народа» Евгений Брагарь посоветовал продать собаку, чтобы заплатить за газ.

Об этом сообщает CBN.

Дворового пса зовут Шарик, он живёт в селе Аджамка Кропивницкого района Кировоградской области. Местные жители собрались там в воскресенье, 2 февраля, и требуют извинений от нардепа.

Напомним, что ранее нардеп от «Слуги народа» Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку. Позже в «Нафтогазе» ответили на предложение депутата от «Слуги народа» об оплате коммуналки. 

Мила Волкова

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русскийобщество