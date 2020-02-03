Журналисты показали собаку, которую нардеп Брагарь предложил пенсионерке продать, чтобы заплатить за газ

Журналисты нашли женщину, которой народный депутат от «Слуги народа» Евгений Брагарь посоветовал продать собаку, чтобы заплатить за газ.

Об этом сообщает CBN.

Дворового пса зовут Шарик, он живёт в селе Аджамка Кропивницкого района Кировоградской области. Местные жители собрались там в воскресенье, 2 февраля, и требуют извинений от нардепа.

Напомним, что ранее нардеп от «Слуги народа» Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку. Позже в «Нафтогазе» ответили на предложение депутата от «Слуги народа» об оплате коммуналки.