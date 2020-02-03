Украинцы стали меньше доверять Президенту, Кабмину и Верховной Раде, – опрос

Согласно социальному опросу жители Украины на сегодняшний день стали меньше доверять как Президенту Владимиру Зеленскому, так и Кабинету Министров, спикеру Дмитрию Разумкову, премьер-министру Алексею Гончаруку и народным депутатам.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Центром «Социальный мониторинг».

Опрос проводился в период с 24 по 28 января, в общем были опрошены жители всех областей в Украины по месту жительства каждого респондента.

Согласно данным опроса, Зеленскому точно доверяют 20,7% опрошенных, скорее доверяют – 28,7%, скорее не доверяют – 18,8%, полностью не доверяют – 20,5%.

У Кабинета Министров рейтинг недоверия больше. Доверяют министрам всего 3,7%, скорее доверяют 19,7%, скорее не доверяют 35%, полностью не доверяют – 33,3%.

У премьер-министра Гончарука также невысокий процент доверия. Полностью премьеру доверяют лишь 3,8%, скорее доверяют 19,7%, скорее не доверяют 30,6%, полностью не доверяют 34,9%.

Народным депутатам Украины полностью доверяют лишь 3,5% опрошенных. Скорее доверяют 19, 9%, скорее не доверяют – 32,6%, полностью не доверяют 35,9%.

Председателю Парламента Дмитрию Разумкову доверяют 8,5%, скорее доверяют 27,7%, скорее не доверяют 25%, полностью не доверяют 27,6%.

В целом, рейтинг доверия остался положительным только у Владимира Зеленского - +10,1%. Президенту доверяют 49,4%, не доверяют 39,3%.

У Кабмина обнаруживается сильное падение общего рейтинга доверия – -44%. Министрам продолжают доверять 23,4%, не доверяют 68,3%.

У премьер-министра рейтинг доверия опустился до -42%. Доверяют Гончаруку лишь 23,5%, не доверяют 65,5%.

Ниже всего рейтинг доверия у Верховной Рады – -45,1%. Доверяют народным депутатам 23,4%, не доверяют 68,5%.

Рейтинг доверия Дмитрия Разумкова упал до -16,4%. Спикеру доверяют 36,2%, не доверяют 52,6%.

Также, реагируя на аудиозапись, на которой Алексей Гончарук признался, что он «полный профан в экономике», 38,5% респондентов ответили, что стали относиться к премьер-министру хуже. На 46,9% эта информация никак не повлияла.

Также опрошенным задали вопрос, могут ли политики продолжать заниматься актерской или любой другой деятельностью, связанной с шоу-бизнесом, 68,8% ответили, что подобное недопустимо. 28,8% отметили, что это их деятельность и ничего плохого в этом нет.

Напомним, согласно данным опроса, проведенного в ноябре 2019 года, более половины граждан Украины положительно оценивают первые шаги Владимира Зеленского на посту главы государства.