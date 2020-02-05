«Хто вср**ся? Невістка»: Итоги заседания рабочей группы

Как известно, в субботу, 1 февраля, в Кабмине прошло совещание по вопросам отопления и цены на газ, где изрядно пожурили две области – Николаевскую и Черновицкую, которые, как сказал премьер-министр Алексей Гончарук, «не отреагировали на сигнал правительства» и не снизили цены в платежках. Тогда Гончарук назвал ответственным за это местную власть и президент Владимир Зеленский решил поговорить с руководством Николаева и Черновцов.

3 февраля в Киеве созвали заседание рабочей группы Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг по поводу ситуации перерасчетом платы за поставку тепла в регионах. Стоит отметить, что как раз-таки представителей городской власти Николаева не было, ни мэра Александра Сенкевича, ни его заместителей, которые «в теме» – Юрия Степанца, который занимается вопросами ЖКХ, и Александра Омельчука, который регулирует вопросы энергетики и энергоэффективности.

Вел заседание экс-министр по вопросам ЖКХ, замглавы Комитета Алексей Кучеренко, который, прочитав новости в начале января о том, что николаевцам пришли завышенные платежки, стал спорить в Facebook c мэром Александром Сенкевичем, объяснять ему, что тот обязан был повлиять на снижение тарифов в городе. Также Кучеренко заявлял, что выставленные счета незаконные, призывал николаевцем не платить за них и пообещал, что проведет свое депутатское расследование. Последнее, по всей видимости, и вылилось в совещание рабочей группы.

По риторике Кучеренко изначально было видно, что он хотел услышать как можно больше критики в сторону Николаева, который, по его мнению, «один из самых злостных неисполнителей решений правительства». Видимо, именно поэтому нардеп Кучеренко и пригласил члена исполкома Николаевского горсовета Александра Садыкова на эту встречу, так как знает, что при удобной возможности Садыков не против покритиковать местную власть. Но об этом чуть позже.

Началось заседание с того, что нардеп Кучеренко отчитал директора «Николаевоблтеплоэнерго» Николая Логвинова за то, что пишут в Facebook его подчиненные. Речь шла о комментарии управляющего проектом Мирового банка на ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Егора Клецова к публикации в Facebook о проведении данного заседания.

«То есть Кучеренко, который на протяжении многих лет ничем помочь ЖКХ не смог, взялся за тарифы? Юля решила хайпануть и на тарифах», - написал Егор Клецов.

По этому случаю нардеп дал дружественный совет Николаю Логвинову:

— Я тут читаю комментарии какого-то вашего руководителя, он там пишет, что «опять Кучеренко, что он там 12 лет назад ничего не делал, а сейчас полез в тарифы». Я хочу отдельно с вами еще обсудить, но посоветуйте своим работникам на рабочих местах заниматься своей работой, а не Facebook, это мой дружественный совет, - сказал Алексей Кучеренко.

Самое главное, к чему пришли на встрече, это то, что в Николаеве положение дел гораздо лучше, чем в других областях. Об этом заявила член Нацкомиссии осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Ольга Бабий. К тому же тариф на тепло у «Николаевоблтеплоэнерго» обоснованный и перерасчет делать не нужно. Она объяснила, что цены в платежках в городе не снизились, ведь установленный тариф и до этого был низким, а если его понизить еще на 30%, как того требует правительство, то у предприятия начнут расти долги, которые есть и без этого, и на которые горвласть Николаева и так с трудом «нашкрябывает по всем сусекам». Данный факт сильно удивил нардепа Кучеренко, который просил объяснить ему, как это так вышло.

— Органы установили тариф под прогноз газа в октябре под 4200 гривен и они не смогли пересчитать платежку, потому что у них получился такой тариф, который и должен быть. Перерасчет сделали те города, у которых прогноз газа был 6 тысяч гривен, - объясняла Ольга Бабий.

Еще одним главным моментом является то, что все присутствующие признали, что постановление №1082, принятое Кабмином, о перерасчете – некорректное, и принято с множеством нарушений. В частности говорилось, что Кабмин подменил понятие «корректировка» на «перерасчет». Многие акцентировали на том, что это было чисто политическое решение, интересный пиар-ход правительства накануне Нового года.

— Никакой корректировки нет, согласно постановлению есть перерасчет. Но перерасчет определен в Законе про ДЖКХ. Там говорится, что перерасчет делается тогда, когда не предоставлена услуга или ее качество ниже необходимого. Что касается корректировки, то это тариф. Это совсем разные вещи. В данном случае подменено понятие «корректировки» понятием «перерасчет». Если оценить это постановление с точки зрения законодательного поля, то она не отвечает никаким из документов, которые сегодня приняты… Поэтому когда нам пишут «предприятием имеет право снизить тариф», то, извиняюсь, а если цена на газ повысится, то он имеет право поднять? В постановлении этого нет. Почему? Очень хитрый вопрос. Эти перерасчеты сделаны с целью снизить платежи горожан, я тоже за это, наверное, все этого хотят, но это нужно было делать в поле законодательства, которое позволяет это делать, - заявил представитель отраслевой ассоциации Сергей Дунаев.

В свою очередь представитель Ассоциации городов Украины Олег Гарник отметил, что в Украине нет теплоснабжающих компаний, которые бы не финансировались из местных бюджетов. И постановление №1082 приведет к тому, что почти весь бюджет, который и так небольшой, придется отдавать предприятиям для компенсации.

При этом в министерстве регионального развития признали, что принятое постановление, которое они же и готовили, не соответствует законам.

— Мы бы не вели сегодняшнюю дискуссию, если бы у нас не было пробелов законе про ДЖКХ, которое принимало не министерство. Мы своевременно разработали порядок формирования тарифов, и если бы тарифы, как органами местного самоуправления и национальным регулятором, были установлены экономически обоснованными, то мы бы эту дискуссию не вели. Действительно в тарифах цена газа была 6235 гривен, вполне закономерно, что везде было проанонсировано, что цена газа снизилась на 31%. Из-за этого и родились споры. Да, непутевый документ, абсолютно согласна, есть все основания, чтобы его отменить, - отметила представитель министерства Наталья Хоцяновская.

Также поднимались и другие вопросы: о двух платежках – плата за сам газ и его транспортировку. Ольга Бабий отметила, что на днях потребителям дадут четкие разъяснения по этому поводу, а также пообщаются с представителями облгазов, которые допустили ряд ошибок, в том числе не дали полноценной информации жителям о нововведениях.

Кроме этого, обсуждались и дотации из Государственного бюджета на покрытие разницы в тарифах, вопросы функционирования ТЭЦ и прочие.

После продолжительной дискуссии члены рабочей группы решили обратиться в Кабмин и донести, что приняли они «черти что», которое нужно пересмотреть; решить вопрос по поводу ответственных в глобальном плане за тарифное регулирование систем теплоснабжения.

В итоге и Алексей Кучеренко заявил, что принятое Кабмином постановление не является идеальной и правильной моделью. Поэтому он предложил «очень жестко» обратиться к Кабмину с просьбой, чтобы они придерживались всех процедур и регламента, который не соблюли при принятии постановления №1082. Также он предложил принять модель, согласно которой цена на газ была бы стабильной в течение отопительного сезона.

В комментарии «Преступности.НЕТ» директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов заявил, что пока трудно комментировать произошедшее, так как сначала нужно дождаться протокола собрания.

— Пока сложно что-то сказать. На сегодня это пиар-компания господина Кучеренко, что Кабмин плохой, а какие мы хорошие. Хотя еще две недели назад он в Facebook устраивал истерику, какие в Николаеве сволочи, что не пересчитали тариф, и призывал горожан не платить. Это все политика. Поездка была полезная только с одной точки зрения, мы посмотрели еще раз в глаза друг другу. Но пока не будет протокола, пока не будет нормативного документа, ничего не поменяется, - отметил Николай Логвинов.

Касательно предложения нардепа Кучеренко о том, чтобы сделать стабильную цену на газ, директор облтеплоэнерго заявил, что это не имеет значения, ведь каждый год подаются новые тарифы и там и так все уже учтено.

— Ничего нового здесь не придумают, есть нормальные отработанные схемы: предприятие каждый год подает новый тариф в НКРЕКУ, его пересматривают, там учтено увеличение/понижение газа, зарплаты, транспортировка и все остальное. К чему это все?

Также директор КП еще раз акцентировал внимание, что перерасчет в тех областях, где снизили тариф, произошел за счет многомиллионных дотаций из местных бюджетов.

— Дело не в больших тарифах, дело в потерях тепла в домах. Ребята, дайте нам экономически обоснованный тариф, давайте те деньги, которые вы тратите на проедание теплоэнергетики, потратим на теплоизоляции домов, на ИТП, утепление фасадов, крыш. У предприятия есть тариф, есть все составляющие и мы работаем, просто составляющие должны быть не на год, как делается, а хотя бы на пять лет. Тогда у нас будет стимул и возможности, а что за год можно сделать? Сегодня ИТП ставим, завтра счетчики, послезавтра насосы, это дурь, это не стратегия. По Николаеву должна быть стратегия хотя бы лет на 15, по другому это не будет работать. Но в местном бюджете нет такого финансирования, нам нужны другие ресурсы. А директора предприятий сейчас как попрошайки, приходят, и каждый раз просят: «дай денег, дай денег». В некоторых городах это понимают, а в некоторых, как в Николаеве, думают, что мы зажрались и так далее, - заявил Николай Логвинов.

Что мы получим в итоге от этого мероприятия, пока говорить сложно. Как обычно все проходило как в анекдоте под идеей «— Хто всрався? — Невістка». Невесток на этом заседании хотели сделать сразу двоих - Николаевскую и Черновицкую область, которые не понизили тариф, не поддержали Кабмин, президента и тд. Но нашлись другие виновники. Ведь, все участники процесса сошлись во мнении, что Кабмин принял чисто политическое решение. Но и само заседание этой рабочей группы больше походило не на желание его инициаторов разобраться в ситуации, а на желание набрать на хайповой теме бонусов. И еще одним подтверждением стало участие в этом собрании члена исполкома Николаевского горсовета Александра Садыкова, который за два с половиной часа не проронил ни слова, но вот после в комментарии СМИ активно высказывал свою точку зрения, в том числе критикуя и руководство облтепло за их высокие зарплаты. В комментарии «Преступности.НЕТ» на вопрос о целях и статусе его нахождения на этом заседании он заявил, что послушал мнение специалистов и теперь может рассказать об этом на заседании исполкома:

— Меня пригласил сюда Алексей Юрьевич (нардеп Кучеренко, - ПН). Смысл того, что я здесь присутствовал? Я услышал мнение, в том числе специалистов из других городов, что происходит. Я это могу донести на том же исполкоме.

Что ж, остается подождать того момента, когда на исполком вынесут проект решения о выделении средств «Николаевоблтеплоэнерго». Просто интересно узнать, какой будет позиция Александра Садыкова. Ведь все два с половиной часа он кивал головой в знак согласия с тем, что обсуждалось на заседании.

Юлия Давиденко, специально для «Преступности.НЕТ».