Мэр Сенкевич повздорил с нардепом Кучеренко из-за завышенных платежок за тепло – последний пообещал проверку

Экс-министр ЖКХ Украины и нардеп Алексей Кучеренко заявил, что завышенные цены в платежках николаевцев за отопление, полученные за декабрь, являются незаконными и призвал горожан не платить за услугу.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ранее николаевцы пожаловались, что за декабрь они получили завышенные платежки за отопление. В «Николаевской ТЭЦ» говорят, что ошибки быть не может.

«Я обращаюсь к жителям города Николаева. То что у вас мэр, который «не влияет» - это беда многих городов. А вот выставленные вам платежки - незаконны в силу того, что там нет расшифровки начисления. Не вздумайте их оплачивать в таком виде - потребуйте детального анализа и расшифровки. И объясните мэру, что он весьма сильно на все влияет! Если не в доле, конечно!», - написал народный депутат.

В комментариях под постом мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что Алексею Кучеренко следовало разобраться в ситуации, прежде, чем писать ерунду, так как ТЭЦ не находится в коммунальной собственности Николаева.

«Считал Вас профессионалом, а не полулистом», - написал мэр.

На что, нардеп поинтересовался, каким образом мэр города может не влиять на какие-то процессы, а также спросил, почему платежки выставляются без расшифровки.

«Так а как Вы можете «не влиять»?! На что Вы не влияете, городской голова и «непопулист»?! Вам показать нормы, в соответствии с которыми Вы обязаны «влиять»?! И почему платежки в городе выставляются без расшифровки?! Почему каждый бездарный городской «князь» сразу лезет обвинять кого-то в «популизме»?! Теперь придётся провести депутатское расследование. Не употребляйте, пожалуйста, этот термин - «не влияю»! Ибо следующим будет вопрос - а Вы пытались?!» - написал Алексей Кучеренко.

Мэр Николаева согласился на депутатское расследование, а о его результатах предложил публично сообщить всем. Также он добавил, что по данному вопросу в среду у него будет совместное совещание с главной Николаевской ОГА.

Напомним, что правительство 24 декабря приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Ответственность за снижение тарифов Кабмин возложил на местные власти. При этом, мэр Сенкевич заявил, что «Николаевоблтеплоэнерго» и ТЭЦ не могут без НКРЭКУ снизить свои тарифы, но чиновники ищут решение.