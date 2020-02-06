Николаевский «Центр защиты животных» должен ₴367 тысяч экс-сотрудникам – на КП винят в этом бывшее руководство

На николаевском коммунальном предприятии «Центр защиты животных» заявили, что у них есть задолженность по заработной плате в размере 367 тысяч гривен перед экс-сотрудниками. По их мнению, это спровоцировано действиями предыдущего руководства.

Сообщение об этом опубликовано на странице КП в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что директор КП «Центр защиты животных» Голобродский и ещё 19 работников увольняются с предприятия. Временно исполняющим обязанности директора николаевского коммунального предприятия «Центр защиты животных» назначили Виктора Линника. Он должен был провести аудит и инвентаризацию КП, а также решить вопрос с увольнением сотрудников.

На КП сообщают, что из-за увольнения 18 работников и директора на предприятии возникла задолженность по заработной плате в размере 367 008,24 гривен, которая состоит из оплаты 3-4 рабочих дней в январе, компенсации дней неиспользованного отпуска и компенсации за несвоевременный расчет при увольнении.

«Выплата указанной задолженности была первоочередной задачей, ведь, согласно статье 117 КЗоТ в случае несвоевременной выплаты причитающихся уволенному работнику сумм работодатель должен выплатить работнику его средний заработок за все время задержки по день фактического расчета. Принимая во внимание эту норму и то, что предыдущим руководством с работниками не был своевременно произведен расчет при увольнении, задолженность каждого рабочего дня росла на 14 909,03 гривен, что ставило под угрозу существование предприятия», - говорится в сообщении.

В заявлении указывается, что это даёт им основания считать, что сложившаяся ситуация создана специально действиями предыдущего руководства.

«И если бы средства предприятия использовались по назначению и работникам не выплачивались бы высокие премии, с которыми вы можете ознакомиться ниже, предприятию хватило бы средств, чтобы должным образом функционировать и осуществлять свою деятельность в течение января-февраля 2020 году до момента решения вопроса финансирования деятельности предприятия», - отметили на КП.

По состоянию на сегодняшний день, заработную плату за январь месяц получили только три сотрудника предприятия, которые ухаживают и убирают за животными.

«Средства указанным работникам были начислены за счет средств коммерческой деятельности предприятия, ведь любое бюджетное финансирование отсутствует. Все остальные работники предприятия заработную плату не получают. Сейчас ведутся мероприятия по привлечению средств с целью восстановления деятельности предприятия», - отметили в сообщении.

В свою очередь экс-директор КП Александр Голобродский в комментарии «Преступности.НЕТ» сказал, что выплачивал премии в пределах фонда заработной платы.

«Он (фонд - прим. ПН) утверждён, он согласован. Бюджетирование этих денег проводилось ещё в прошлом году. Я не выплачивал сверх фонда заработных плат, это физически невозможно. Ребята просто не понимают о чём они говорят», - сказал он.

Как известно, ранее на КП «Центр защиты животных» заявили о недостатке средств на корма животным на начало следующего года и блокировки работы на определенное время из-за того, что депутаты не принимают программу обращения с животными, предложенную Центром.