На базе бывшего ЖЭКа в Николаеве создали предприятие, которое займется детскими площадками, но заработает оно позже

Директор Департамента ЖКХ Николаевского городского совета Сергей Коренев заявил, что в городе наконец-то появилось предприятие, которое будет заниматься ремонтом и обслуживанием детских и спортивных площадок.

Об этом чиновник сообщил в понедельник, 10 февраля, на аппаратном совещании, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Сергей Коренев сообщил, что предприятие создали на базе бывшего КП «ДЕЗ «Пилот», но пока предприятие не работает.

— Есть нюансы, связанные с задолженностями по старым долгам, сейчас это все дело урегулируется. Есть юридические моменты по инвентаризации этих спортивных площадок, мы с управлением коммунального имущества обсуждаем все эти моменты. Но уже есть человек, который этим вопросом занимается, и в ближайшее время предприятие будет запущено в работу, - проинформировал чиновник.

Кроме этого он добавил, что в утвержденной депутатами программе по развитию сферы ЖКХ в городе на пять лет заложена статья по ремонту детских площадок.

Ранее сообщалось, что в Николаеве покрытие детской площадки на Флотском бульваре все в дырах из-за чего дети могут получит травму. И как выяснилось частная фирма которая установила эту площадку, отказалась от ее обслуживания. А нового балансосодержаителя не определили. Поэтому, у мэра Александра Сенкевича решили до декабря 2019 года создать новое коммунальное учреждение, которое заберет себе на баланс все детские площадки.