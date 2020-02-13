Суд обязал Николаевский горсовет выплатить ₴60 тысяч девушке, которую укусила бешеная собака

В Николаеве Центральный районный суд обязал городской совет возместить 60 тысяч гривен девушке, которую покусала бешеная бездомная собака.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Суд 13 февраля огласил решение по делу и частично удовлетворил иск: постановил выплатить пострадавшей 60 тысяч гривен вместо 500 тысяч.

В своем решении судья Ольга Гуденко отметила, что бездеятельность городской власти фактически стала причиной роста популяции бездомных собак в городе, что и привело к подобным последствиям.

Также суд полностью согласился, что пострадавшая перенесла физические и моральные страдания в результате укуса собаки со смертельной инфекцией и, что даже на данный момент теперь боится бездомных животных на улице.

Это решение можно обжаловать в апелляционном суде в течение 30 дней. Сама пострадавшая и ее представитель еще не определились, будут ли оспаривать сумму ущерба. Юрист мэрии отказался давать какие-либо комментарии по этому делу.

Зайцева полагает, что городские власти не считают ценной жизнь николаевцев. Она пока не готова сказать, будет ли оспаривать сумму возмещения ущерба.

- Остальные, кто пострадали, они могут пойти в суд и точно так же себя защитить, - считает Зайцева. – Я довольна, что приняли мою сторону, поняли, что это действительно большая проблема.

Напомним, что ранее жительница Николаева Наталья Зайцева, которая пострадала от укусов бешеной собаки, подала в суд иск к Николаевскому городскому совету о возмещении морального ущерба в полмиллиона гривен.

Как известно, в Николаеве 28 марта 2019 года в районе областного онкологического диспансера бездомная собака покусала пятерых людей. Позже оказалось, что собака больна бешенством, от которого она впоследствии умерла. Из-за этого в части Ингульского района объявили карантин.