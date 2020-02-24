Николаевский бизнесмен Чайка вручил призы победителям второго этапа конкурса в рамках социального проекта «Родители против наркотиков»

Владислав Чайка и общественная организация «Миколаїв — єдина родина», подвели итоги второго этапа конкурса «No gadget» в рамках социального проекта «Родители против наркотиков».

Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Цель проекта - налаживание доверительных отношений в семье, пропаганда активного и здорового образа жизни. Участники конкурса снимали фото или видео о том, как провели выходной с ребенком, и загружали его в инстаграм. А подписчики голосовали «лайками».

Победителями стали Ольга Половая и Ирина Курбанова! Обладательницы первого и второго мест отправятся семьями на концерт одного из лидеров украинской эстрады Олега Винника. Екатерина Фурдал и Анастасия Фесенко, которые заняли третье и четвертые места, вместе со своими детьми получат море удовольствия в развлекательном центре «Joy Land»!

Ранее сообщалось, что глава общественной организации «Миколаїв - єдина родина», бизнесмен Владислав Чайка решил собрать директоров школ на круглый стол, посвященный теме зависимости от наркотиков и алкоголя.

Напомним, что 10 января николаевский бизнесмен Владислав Чайка (руководитель ГО «Миколаїв - єдина родина») вручил призы победителям первого этапа конкурса «No gadget», который проводился в рамках социального проекта «Родители против наркотиков».