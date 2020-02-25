«Николаевоблтеплоэнерго» в усиленном режиме восстанавливает поврежденные тепловые сети

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» оперативно возобновило работу нескольких котельных, которые были остановлены в связи с погодным условиями 24 февраля. В настоящее время работники предприятия продолжают работу на тепловых сетях.

Об этом сообщается на странице ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» в Facebook.

Отмечается, что 24 февраля в связи с сильным порывом ветра до 30 м/сек, по городу произошло падение около трехсот деревьев, следствием чего стали перебои в работе электроэнергии и повреждения надземных тепловых сетей предприятия. Без теплоснабжения остались около 455 жилых домов, 30 социально-культурных объектов (школы, гимназии, дошкольные учебные заведения и т.д.).

Несмотря на чрезвычайную ситуацию, которая возникла в городе, работники предприятия оперативно и слаженно работали всю ночь и возобновили работы котельных по следующим адресам:

- поселок Горького 2, в 19:55;

- пр. Центральный 96, в 18:30;

- ул. Большая Морская 6, в 22:11;

- ул. Градостроителей 6, в 21:45.;

- ул. Молдавская 7а, в 06:05;

- ул. Самойловича 42, в 21:58., Кроме ул. Олега Ольжича 1г, 3г, 7а; ул. Янтарная 61 (дерево повредило тепловую сеть)

- ул. Дунайской флотилии 5, в 23:50;

- ул. Дачная 7, в 23:10

- ул. Карпенко 51, в 03:00.

В настоящее время работники коммунального предприятия оперативно работают на тепловых сетях по улице Олега Ольжича 1Г, 3Г, 7А; проспект Богоявленский 327/2, 325/1, проспект Корабелов 10, 12 и на котельной по улице Бугский Бульвар 9.

Ранее сообщалось, что в Николаеве до конца суток 24 февраля объявили штормовое предупреждение. По городу непогода повалила более 200 деревьев, сорвано несколько десятков крыш.

В частности, в Николаеве из-за шквального ветра деревья упали на теплосеть – 10 домов и детсад остались без тепла.